Météo : après le froid, la neige et le verglas

Si l'ensemble de la France est en vigilance jaune, Météo France a étendu la vigilance orange à la neige/verglas et au vent à 13 départements :

Alpes-de-Haute-Provence,

Hautes-Alpes,

Alpes-Maritimes,

Ardèche,

Aveyron,

Gard,

Hérault,

Landes,

Lozère,

Pyrénées-Atlantiques

Var,

Haute-Garonne

Tarn.

Ce mercredi matin en Bourgogne Franche-Comté, le ciel reste dégagé avec des températures encore glaciales. Un voile nuageux gagne en cours de matinée l'ouest, le Centre et la Franche-Comté. L'après-midi, la pluie remplace petit à petit la neige sur le Sud-ouest et le littoral méditerranéen. En seconde partie d'après-midi, la neige arrive en Bourgogne, sur le sud de la région Centre, en Poitou Charente et sur le sud des Pays de Loire.

Bison Futé appelle à la vigilance

Les chutes de neige vont continuer leur progression vers le nord avec des cumuls importants (jusqu’à 40 cm localement) sur les départements du Languedoc, ainsi que le Var et les Alpes-Maritimes.

Bison Futé appelle les automobilistes à s’informer des conditions météorologiques et de circulation avant de partir et à différer leur voyage, si les prévisions météorologiques sont particulièrement mauvaises sur leur itinéraire. Les automobilistes sont invités à redoubler de prudence sur les routes.