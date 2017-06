Porteurs de projets en Bourgogne Franche-Comté, pensez aux fonds européens !

La "Fabrique à projets" souhaite faire "mieux consommer les crédits européens en facilitant la constitution des dossiers, en simplifiant les démarches et en accélérant la mobilisation des fonds européens".

Plus concrètement, la mise en place d'un réseau d'experts à la région devrait permettre d'orienter les interlocuteurs sur l'accompagnement adéquat pour l'obtention des subventions européennes. Cette équipe se rendra sur l'ensemble du territoire à la rencontre des potentiels porteurs de projets et leur proposera des sessions d'information générales, ciblées ou thématiques et des ateliers pédagogiques.

Infos +