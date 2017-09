Réforme en faveur des indépendants : le Premier ministre confirme la disparition du RSI

Edouard Philippe a présenté mardi le plan du gouvernement en faveur des travailleurs indépendants, annonçant notamment la disparition progressive en deux ans du Régime social des indépendants (RSI), à partir du 1er janvier 2018.

Au salon de coiffure le Roosevelt à Dijon. Message reçu : on veut plus d'apprentis ! Et pouvoir les recruter sans tracas. #PlanIndépendants pic.twitter.com/ySUNjOdde3