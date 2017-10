Riders for Refugees : une collecte de vêtements pour les réfugiés au magasin Slide Box à Besançon

"Nous collectons spécifiquement des vêtements d'hiver pour homme, femme et enfant comme des vestes, des vêtements sous-couche, des chaussettes chaudes, des bonnets, etc.", nous précise Jean-Baptiste, responsable de Slide Box à Besançon.

Riders for Refugees, c'est quoi ?

Riders for Refugees est né d’un constat, celui de Danny Burrows rédacteur pour un magazine de snowboard lors d’une visite dans la "Jungle" de Calais. Dans sa seconde campagne hivernale, l'association souhaite "aider au mieux les plus démunis à supporter les hivers rigoureux de l'Europe, donner de l'espoir à ceux qui peuvent se sentir abandonnés, sensibiliser le public à l'entraide à travers un projet ambitieux, fun et original, éviter le gaspillage des vêtements inutilisés, abimés ou invendables".

