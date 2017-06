Second tour des législatives : nos cinq questions à… Ludovic Fagaut

À quelques jours du second tour des élections législatives, nous avons posé nos cinq questions aux quatre candidats restant dans les deux premières circonscriptions du Doubs : Fannette Charvier, Barbara Romagnan, Éric Alauzet et Ludovic Fagaut. Voici les réponses, en vidéo de Ludovic Fagaut (candidat de la Droite et du Centre).

ITW Ludovic Fagaut from maCommune.info on Vimeo.