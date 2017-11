Franois : une Bisontine mortellement percutée par un TER qui roulait à 100 km/h

Un TER a percuté à 100 km une femme de 54 ans qui tentait de traverser les voies à Franois au niveau du quai de la gare. La victime, originaire de Besançon, est décédée sur les lieux, explique la gendarmerie.

La circulation des trains é été interrompue dans les deux sens entre Dijon et Besançon et Besançon et Lyon. Reprise des circulations envisagée vers 12h15.

Une enquête est en cours.