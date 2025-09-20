10 cas de chikungunya à Dijon : l’ARS rappelle les gestes à avoir pour éviter la prolifération des moustiques

Pour répondre aux questions du grand public, la ligne téléphonique d’information dédiée fonctionne 7 jours sur 7, de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures : le 0805 200 550
"Ces cas concernent des personnes domiciliées dans le même quartier, dont un enfant scolarisé. Leur état de santé n’inspire pas d’inquiétude", tient à préciser l’ARS.
Les actions préventives et les mesures de contrôle restent engagées, mais l’Agence en appelle à la vigilance de chacun pour lutter contre le moustique-tigre, vecteur de transmission.
La période de surveillance renforcée se poursuit jusqu’en novembre.
Eviter la prolifération des moustiques
Ne pas laisser d’eau stagnante chez soi :
- Vider (une fois par semaine) coupelles et soucoupes sous les pots de fleurs, gamelles des animaux, replis des bâches, seaux, pieds de parasol...
- Couvrir hermétiquement les récupérateurs d’eau
- Ranger (à l’abri de la pluie) les jouets, brouettes, seaux, arrosoirs
- Entretenir les gouttières, rigoles, chenaux...
- Jeter déchets et pneus usagés.
En cas de symptômes évocateurs (fièvre, douleur musculaire ou articulaire, maux de tête, éruption cutanée) : consulter un médecin.
Se protéger des piqûres
- Utiliser un répulsif cutané, particulièrement le matin et en fin de journée
- Porter des vêtements couvrants et amples
- Utiliser des moustiquaires pour les nouveau-nés ou les personnes alitées