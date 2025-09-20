Samedi 20 Septembre 2025
Alerte Témoin
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

10 cas de chikungunya à Dijon : l’ARS rappelle les gestes à avoir pour éviter la prolifération des moustiques

Publié le 20/09/2025 - 08:56
Mis à jour le 19/09/2025 - 17:44

Un peu plus d’un mois après la confirmation d’un premier cas autochtone de chikungunya à Dijon, l’ARS Bourgogne-Franche-Comté recense 10 cas ce vendredi 19 septembre 2025 dans le même périmètre. Voici quelques conseils…

© mikadago / Pixabay
© mikadago / Pixabay

Pour répondre aux questions du grand public, la ligne téléphonique d’information dédiée fonctionne 7 jours sur 7, de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures : le 0805 200 550

"Ces cas concernent des personnes domiciliées dans le même quartier, dont un enfant scolarisé. Leur état de santé n’inspire pas d’inquiétude", tient à préciser l’ARS.

Les actions préventives et les mesures de contrôle restent engagées, mais l’Agence en appelle à la vigilance de chacun pour lutter contre le moustique-tigre, vecteur de transmission.

La période de surveillance renforcée se poursuit jusqu’en novembre.

Eviter la prolifération des moustiques

Ne pas laisser d’eau stagnante chez soi :

  • Vider (une fois par semaine) coupelles et soucoupes sous les pots de fleurs, gamelles des animaux, replis des bâches, seaux, pieds de parasol...
  • Couvrir hermétiquement les récupérateurs d’eau
  • Ranger (à l’abri de la pluie) les jouets, brouettes, seaux, arrosoirs
  • Entretenir les gouttières, rigoles, chenaux...
  • Jeter déchets et pneus usagés.

En cas de symptômes évocateurs (fièvre, douleur musculaire ou articulaire, maux de tête, éruption cutanée) : consulter un médecin.

Se protéger des piqûres

  • Utiliser un répulsif cutané, particulièrement le matin et en fin de journée
  • Porter des vêtements couvrants et amples
  • Utiliser des moustiquaires pour les nouveau-nés ou les personnes alitées

Publié le 20 septembre à 08h56 par Hélène L.
