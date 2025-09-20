10 cas de chikungunya à Dijon : l’ARS rappelle les gestes à avoir pour éviter la prolifération des moustiques

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Un peu plus d’un mois après la confirmation d’un premier cas autochtone de chikungunya à Dijon, l’ARS Bourgogne-Franche-Comté recense 10 cas ce vendredi 19 septembre 2025 dans le même périmètre. Voici quelques conseils…

Pour répondre aux questions du grand public, la ligne téléphonique d’information dédiée fonctionne 7 jours sur 7, de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures : le 0805 200 550

"Ces cas concernent des personnes domiciliées dans le même quartier, dont un enfant scolarisé. Leur état de santé n’inspire pas d’inquiétude", tient à préciser l’ARS.

Les actions préventives et les mesures de contrôle restent engagées, mais l’Agence en appelle à la vigilance de chacun pour lutter contre le moustique-tigre, vecteur de transmission.

La période de surveillance renforcée se poursuit jusqu’en novembre.

Eviter la prolifération des moustiques

Ne pas laisser d’eau stagnante chez soi :

Vider (une fois par semaine) coupelles et soucoupes sous les pots de fleurs, gamelles des animaux, replis des bâches, seaux, pieds de parasol...

Couvrir hermétiquement les récupérateurs d’eau

Ranger (à l’abri de la pluie) les jouets, brouettes, seaux, arrosoirs

Entretenir les gouttières, rigoles, chenaux...

Jeter déchets et pneus usagés.

En cas de symptômes évocateurs (fièvre, douleur musculaire ou articulaire, maux de tête, éruption cutanée) : consulter un médecin.

Se protéger des piqûres