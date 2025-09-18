18 septembre : une mobilisation forte avec 5.500 personnes (CGT) dans les rues ce jeudi à Besançon

Une semaine après la première journée d’action du mouvement "Bloquons tout !", la mobilisation sociale se fait de nouveau sentir ce jeudi 18 septembre partout en France, y compris à Besançon. La journée est marquée par plusieurs actions : des blocages dans des lycées, une manifestation de professionnels de santé et une marche intersyndicale dans le centre-ville.

Dès ce jeudi matin, une centaine de lycéens et d’étudiants se sont rassemblés pour bloquer les accès au lycée Pasteur et au lycée Ledoux, avant 8h00.

À 10h00, environ 500 personnes se sont élancées depuis la place de la Révolution pour une manifestation menée principalement par des pharmaciens. Ces derniers entendaient dénoncer la réduction des remises commerciales sur les médicaments génériques, une mesure destinée à contenir les dépenses de santé, mais qui menace directement, selon eux, la viabilité de leurs activités.

Grève et manifestation des pharmaciens et kinésithérapeutes ce jeudi à Besançon À l'occasion de la journée nationale d'action interprofessionnelle et intersyndicale du 18 septembre 2025, de nombreuses manifestations sont prévues dans le Doubs. Ce jeudi matin, les organisations professionnelles de la fédération française des masseurs-kinésithérapeutes et de la chambre syndicale des pharmaciens déambuleront dans les rues de Besançon. La plupart des pharmacies resteront également fermées avec seulement deux officines ouvertes ce jeudi à Besançon.

La place de la Révolution noire de monde cet après-midi

Une nouvelle mobilisation intersyndicale est partie du même point de rassemblement dès 14h30 ce jeudi. Placés en tête de cortège, les jeunes ont lancé la manifestation à coup de slogans criant leur colère contre le gouvernement.

Parmi les travailleurs, retraités, lycéens et étudiants figuraient également plusieurs élus politiques à l'instar de la maire de Besançon, Anne Vignot, son adjoint Anthony Poulin, la cheffe de file insoumise Séverine Vézies, l'élue communiste Aline Chassagne ou encore le candidat PS à la municipale bisontine de 2026 Jean-Sébastien Leuba... Tous ont répondu à l'appel commun des huit grandes organisations syndicales, ce qui n'était plus arrivé depuis 2023, lors de la mobilisation contre la réforme des retraites.

Après le départ du cortège, il aura fallu plus de dix minutes pour vider la place de la Révolution des plus de 5.000 manifestants qui ont ensuite pris la direction de Battant, puis de la gare, pour rejoindre, via le pont de Bregille, le centre-ville, avant de passer devant la préfecture et d'arriver au parking Battant.

Si aucune prise de parole n’a eu lieu avant le départ de la manifestation, une assemblée générale est en revanche prévue à l’issue de celle-ci, directement à Chamars pour déterminer une possible reconduction de la grève.

Plus de 15% des enseignants en grève en Franche-Comté

Selon un communiqué de l'Académie de Besançon, le taux de participation au mouvement de grève de ce jour s'élève à :

Moyenne générale pondérée : 13,16% (14,16% au national)

Moyenne enseignants pondérée : 15,10 % (17,06 % au national)

Moyenne pondérée enseignants 1er degré : 15,73 % (17,48 % au national)

Moyenne pondérée enseignants 2d degré : 14,72 % (16,78 % au national)

Moyenne pondérée autres personnels : 7 % (7,48 % au national)

Les chiffres de la CGT concernant la mobilisation du 18 septembre