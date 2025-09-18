Jeudi 18 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Société

18 septembre : une mobilisation forte avec 5.500 personnes (CGT) dans les rues ce jeudi à Besançon

Publié le 18/09/2025 - 16:09
Mis à jour le 18/09/2025 - 16:14

Une semaine après la première journée d’action du mouvement "Bloquons tout !", la mobilisation sociale se fait de nouveau sentir ce jeudi 18 septembre partout en France, y compris à Besançon. La journée est marquée par plusieurs actions : des blocages dans des lycées, une manifestation de professionnels de santé et une marche intersyndicale dans le centre-ville.

© Élodie R.
© Élodie R.
©
©
©
©
©
©
©
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
Dès 14h le tramway a bien eu du mal à se frayer un chemin parmi les manifestants. © Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
Blocage du lycée Pasteur ce jeudi matin. © Alexane Alfaro
Blocage du lycée Pasteur ce jeudi matin. © Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
Blocage du lycée Pasteur ce jeudi matin. © Alexane Alfaro
1/34 - © Élodie R.
2/34 - © Élodie R.
3/34 - ©
4/34 - ©
5/34 - ©
6/34 - ©
7/34 - ©
8/34 - ©
9/34 - ©
10/34 - © Élodie R.
11/34 - © Élodie R.
12/34 - © Élodie R.
13/34 - © Élodie R.
14/34 - © Élodie R.
15/34 - © Élodie R.
16/34 - © Élodie R.
17/34 - © Élodie R.
18/34 - Dès 14h le tramway a bien eu du mal à se frayer un chemin parmi les manifestants. © Élodie R.
19/34 - © Élodie R.
20/34 - © Élodie R.
21/34 - © Élodie R.
22/34 - © Élodie R.
23/34 - © Élodie R.
24/34 - © Élodie R.
25/34 - © Élodie R.
26/34 - © Élodie R.
27/34 - © Élodie R.
28/34 - Blocage du lycée Pasteur ce jeudi matin. © Alexane Alfaro
29/34 - Blocage du lycée Pasteur ce jeudi matin. © Alexane Alfaro
30/34 - © Alexane Alfaro
31/34 - © Alexane Alfaro
32/34 - © Alexane Alfaro
33/34 - © Alexane Alfaro
34/34 - Blocage du lycée Pasteur ce jeudi matin. © Alexane Alfaro

Dès ce jeudi matin, une centaine de lycéens et d’étudiants se sont rassemblés pour bloquer les accès au lycée Pasteur et au lycée Ledoux, avant 8h00.

Blocage du lycée Pasteur ce jeudi matin. © Alexane Alfaro

À 10h00, environ 500 personnes se sont élancées depuis la place de la Révolution pour une manifestation menée principalement par des pharmaciens. Ces derniers entendaient dénoncer la réduction des remises commerciales sur les médicaments génériques, une mesure destinée à contenir les dépenses de santé, mais qui menace directement, selon eux, la viabilité de leurs activités.

Grève et manifestation des pharmaciens et kinésithérapeutes ce jeudi à Besançon

À l'occasion de la journée nationale d'action interprofessionnelle et intersyndicale du 18 septembre 2025, de nombreuses manifestations sont prévues dans le Doubs. Ce jeudi matin, les organisations professionnelles de la fédération française des masseurs-kinésithérapeutes et de la chambre syndicale des pharmaciens déambuleront dans les rues de Besançon. La plupart des pharmacies resteront également fermées avec seulement deux officines ouvertes ce jeudi à Besançon. 

La place de la Révolution noire de monde cet après-midi

Une nouvelle mobilisation intersyndicale est partie du même point de rassemblement dès 14h30 ce jeudi. Placés en tête de cortège, les jeunes ont lancé la manifestation à coup de slogans criant leur colère contre le gouvernement. 

Parmi les travailleurs, retraités, lycéens et étudiants figuraient également plusieurs élus politiques à l'instar de la maire de Besançon, Anne Vignot, son adjoint Anthony Poulin, la cheffe de file insoumise Séverine Vézies, l'élue communiste Aline Chassagne ou encore le candidat PS à la municipale bisontine de 2026 Jean-Sébastien Leuba... Tous ont répondu à l'appel commun des huit grandes organisations syndicales, ce qui n'était plus arrivé depuis 2023, lors de la mobilisation contre la réforme des retraites.

Après le départ du cortège, il aura fallu plus de dix minutes pour vider la place de la Révolution des plus de 5.000 manifestants qui ont ensuite pris la direction de Battant, puis de la gare, pour rejoindre, via le pont de Bregille, le centre-ville, avant de passer devant la préfecture et d'arriver au parking Battant.

Si aucune prise de parole n’a eu lieu avant le départ de la manifestation, une assemblée générale est en revanche prévue à l’issue de celle-ci, directement à Chamars pour déterminer une possible reconduction de la grève. 

Plus de 15% des enseignants en grève en Franche-Comté

Selon un communiqué de l'Académie de Besançon, le taux de participation au mouvement de grève de ce jour s'élève à :

  • Moyenne générale pondérée : 13,16% (14,16% au national)
  • Moyenne enseignants pondérée : 15,10 % (17,06 % au national)
  • Moyenne pondérée enseignants 1er degré : 15,73 % (17,48 % au national)
  • Moyenne pondérée enseignants 2d degré : 14,72 % (16,78 % au national)
  • Moyenne pondérée autres personnels : 7 % (7,48 % au national)

Les chiffres de la CGT concernant la mobilisation du 18 septembre

  • 5.500 manifestants à Besançon
  • 1.700 à Montbéliard
  • 900 à Vesoul
  • 2.500 à Belfort

blocage bloquons tout manifestation pharmacie

Publié le 18 septembre à 16h09 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Besançon
Société

18 septembre : une mobilisation forte avec 5.500 personnes (CGT) dans les rues ce jeudi à Besançon

Une semaine après la première journée d’action du mouvement "Bloquons tout !", la mobilisation sociale se fait de nouveau sentir ce jeudi 18 septembre partout en France, y compris à Besançon. La journée est marquée par plusieurs actions : des blocages dans des lycées, une manifestation de professionnels de santé et une marche intersyndicale dans le centre-ville.

blocage bloquons tout manifestation pharmacie
Publié le 18 septembre à 16h09 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Festival de black metal néonazi : le préfet du Doubs prononce l’interdiction dans le département

Le préfet du Grand Est a demandé mardi 16 septembre 2025 d'élargir à toute la région, ainsi qu'à la Bourgogne-Franche-Comté, l'interdiction d'un festival de black metal néonazi potentiellement prévu le week-end prochain dans un lieu pas clairement déterminé, et déjà interdit dans la Meuse. Le préfet du Doubs a acté cette décision pour le département ce jeudi 18 septembre 2025. 

concert interdiction musique néonazi préfecture
Publié le 18 septembre à 11h08 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice Société

Rentrée du TA de Besançon : “La justice administrative est attaquée parfois de manière violente, ce qui interroge sur l’État de droit”

L’audience de rentrée solennelle du tribunal administratif de Besançon s’est tenue ce mardi 16 septembre 2025. Elle a été animée par la présidente Cathy Schmerber, en présence des magistrats, personnels de la juridiction, ainsi que le préfet du Doubs, la maire de Besançon, ainsi que plusieurs élus et représentants des forces de l’ordre et de l’armée.

cathy schmerber tribunal administratif
Publié le 16 septembre à 17h25 par Alexane
Besançon
Evénements Société

L’emploi au cœur des priorités : la 4e édition de Cap vers l’Emploi ouvre ses portes le 18 septembre à Besançon

Grand Besançon Métropole organise, en partenariat avec le Département du Doubs et avec l’appui opérationnel de Réussite Emploi Franche-Comté, la 4e édition du salon Cap vers l’Emploi le jeudi 18 septembre 2025, de 9h à 17h. L’événement, gratuit et en accès libre, est ouvert à toutes les personnes en recherche d’emploi, de formation ou en reconversion. Cent-quarante-trois entreprises seront présentes avec plus de 1.000 postes à pourvoir.

cap vers l'emploi économie emploi
Publié le 16 septembre à 09h03 par Alexane
Besançon
Société

La photo d’un message de prévention de la police du Doubs jugée raciste sur X

Ce lundi 15 septembre, la police nationale du Doubs a publié sur X un message de prévention concernant les vols par ruse aux distributeurs automatiques de billets. Une communication aussitôt qualifiée de “raciste” par plusieurs internautes, dont Séverine Véziès, co-cheffe de file de La France insoumise pour l'élection municipale de Besançon. 

police nationale prévention racisme séverine véziès x
Publié le 15 septembre à 17h15 par Alexane
Besançon
Evénements Société
Publi-Infos

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

PUBLI-INFO • Rien n’est plus banal que l’action de déposer un déchet dans la (bonne) poubelle. Mais que devient-il ensuite ? Ou bien, aurais-je pu mieux le valoriser ? Pour tout savoir de nos déchets, comprendre leur circuit pour être valoriséde valorisation, le SYBERT organise une journée « Portes ouvertes », le samedi 27 septembre 2025, de 10h à 16h30.

centre de tri déchets Jpournée Portes ouvertes sybert
Publié le 15 septembre à 07h00 par Thierry Brenet

WEMA, nouveau nom de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit

L’emploi au cœur des priorités : la 4e édition de Cap vers l’Emploi ouvre ses portes le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un.e Commercial.e en CDI !
Infos Pratiques

La boutique Kiko Milano a ouvert à la Galerie Chateaufarine à Besançon
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°5

Risotto au Mont d'Or AOP et à la truffe

Sondage

 25.99
ciel dégagé
le 18/09 à 15h00
Vent
0.87 m/s
Pression
1024 hPa
Humidité
47 %
 