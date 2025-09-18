Grève et manifestation des pharmaciens et kinésithérapeutes ce jeudi à Besançon

À l'occasion de la journée nationale d'action interprofessionnelle et intersyndicale du 18 septembre 2025, de nombreuses manifestations sont prévues dans le Doubs. Ce jeudi matin, les organisations professionnelles de la fédération française des masseurs-kinésithérapeutes et de la chambre syndicale des pharmaciens déambuleront dans les rues de Besançon. La plupart des pharmacies resteront également fermées avec seulement deux officines ouvertes ce jeudi à Besançon.

Jeudi noir ce matin pour les pharmacies dont les rideaux resteront baissés afin de dénoncer la réduction des remises commerciales sur les génériques, une mesure destinée à réduire les dépenses de santé mais jugée catastrophique par la profession. Dans la capitale comtoise, seulement deux officines sont ouvertes ce jeudi sur réquisition de la préfecture : la pharmacie de Fontaine Écu (13 rue Antonin Fanart) et celle des Époisses (1 avenue de Bourgogne, centre commercial des Époisses).

La préfecture du Doubs a indiqué qu’une déclaration de manifestation avait été déposée en préfecture par les deux organisations professionnelles. Le rendez-vous est fixé à 10h place de la Révolution. L’itinéraire du cortège sera le suivant : place de la révolution, rue Cusenier, pont Robert Schwint, Avenue d'Helvétie, pont de la République, Grande Rue, rue de la Préfecture.

Pour rappel, cet après-midi ce sera au tour de l’intersyndicale doubienne de manifester dès 14h place de la Révolution.

Dans le cadre de cette mobilisation potentiellement importante, les forces de sécurité intérieure seront mobilisées tout au long des parcours empruntés. Le préfet du Doubs appelle les concitoyens à anticiper leurs éventuels déplacements afin d'éviter les difficultés de circulation.