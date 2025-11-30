200.000 € en un an pour le CHU de Besançon : le fonds Phisalix célèbre ses premières réussites mais ne compte pas s'arrêter là...

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Il y a un an, le 26 novembre 2024, le fonds Phisalix, co-fondé par le CHU de Besançon, Abéo, le Crédit Agricole Franche-Comté et Micronora, était officiellement lancé. À l’occasion de ce premier anniversaire, le fonds revient sur une année jalonnée de réalisations.

La mission du fonds Phisalix est d’accompagner ”des initiatives à forte valeur ajoutée", imaginées et portées par les professionnels du CHU de Besançon. Les projets doivent s’inscrire dans l’un des trois axes prioritaires du fonds : faire avancer la recherche et l’innovation, améliorer l’accueil et la prise en charge des patients et de leurs proches, et améliorer l’environnement de travail des équipes.

Après évaluation par le comité d’orientation composé d’experts, les projets sont soumis à la validation du conseil d’administration du fonds. Les deux appels à projets (2024 et 2025) ont permis de retenir au total 23 projets, représentant ”une grande diversité de services, de bénéficiaires, d’objectifs et de coûts”.

200 000 euros collectés et déjà 9 projets entièrement financés

En un an, le fonds Phisalix a mobilisé plus de 200.000 €. Neuf projets sont d’ores et déjà entièrement financés, parmi lesquels :

New-York New-York et Ma cabane au Canada : transformer deux salles de soins de l’hôpital de jour pédiatrique en espaces immersifs et relaxants sur les thèmes de New-York et du Canada (14 300 € et 13 500 €).

Amélioration de l’accueil des enfants hospitalisés en hématologie oncologie pédiatrique : réaménager la salle d’entretien pour offrir un espace confidentiel et apaisant (13 570 €).

Aménagement du "salon des anges" : créer un espace intime et chaleureux pour les familles endeuillées (10 000 €).

Diminuer le stress et la douleur chez les femmes enceintes lors des prélèvements fœtaux : acquérir un casque de réalité virtuelle et former des sage-femmes (8 629 €).

Aménagement ludique de la zone d’accueil du bloc pédiatrique : prolonger le parcours ludique jusqu’à l’entrée du bloc (7 800 €).

Aménagement d’un espace convivial dans la cour de Saint-Jacques pour la psychiatrie : embellir et égayer la cour avec du mobilier urbain (7 570 €).

Création d’un espace d’attente et de détente en urologie : fluidifier le parcours du patient et améliorer l’accueil (7 733 €).

Un kiosque presse en oncologie médicale : mettre à disposition plusieurs titres de presse pour les patients (1 100 €).

Une première soirée caritative au bénéfice des soins palliatifs

Le 14 octobre 2025, à la Manufacture Cuisine Mode d’Emploi(s) de Besançon, le fonds Phisalix a organisé sa première soirée caritative. Grâce au dîner, à la vente aux enchères et au don exceptionnel d’un mécène, 12 300 € ont été collectés. Ces fonds viennent soutenir la création d’un jardin thérapeutique et sensoriel en soins palliatifs, un projet qui a ainsi franchi ”le seuil symbolique des 100 000 € de dons et promesses, sur les 155 000 € nécessaires”.

Faire grandir le fonds Phisalix

Le fonds Phisalix poursuit sa mobilisation afin de financer les projets en cours et ceux à venir. Les dons peuvent être réalisés en ligne sur fonds-phisalix.fr, avec la possibilité d’orienter son soutien vers un projet spécifique ou vers l’action globale du fonds.

Une borne permettra également de faire facilement un don depuis le hall du CHU ou en dehors de l’hôpital. Elle sera installée en décembre 2025 à Carrefour Chalezeule. Les entreprises et associations souhaitant devenir mécènes peuvent contacter l’équipe du fonds par courriel à don@fonds-phisalix.fr.

Phisalix : en hommage aux scientifiques francs-comtois

Le fonds porte le nom du couple de médecins et scientifiques Césaire et Marie Phisalix, dont les travaux au Museum national d’histoire naturelle ont contribué dès 1894 à la découverte des sérums anti-venin de serpents. Le CHU de Besançon a choisi de donner leur nom à ce fonds ”pour leur contribution majeure à l’avancée des sciences et de la médecine mais également pour l’engagement personnel de Marie Phisalix pour les droits des femmes”.