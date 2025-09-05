Vendredi 5 Septembre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

436 nouveaux donneurs de moelle osseuse recherchés en Bourgogne-Franche-Comté

Publié le 05/09/2025 - 15:32
Mis à jour le 05/09/2025 - 12:23

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Des "Veilleurs de vie" (nom donné aux volontaires inscrits pour faire don de leur moelle osseuse au registre national) sont activement recherchés en Bourgogne-Franche-Comté. En 2024, 1.270 nouveaux donneurs se sont inscrits sur le registre, dont 62 % d’hommes, pour la région Bourgogne-Franche-Comté.

Au total, 764 donneurs ont rejoint le registre national au cours du 1er semestre 2025, dont 55% d’hommes. Pour répondre aux objectifs de recrutement, 436 nouveaux donneurs supplémentaires sont activement recherchés cette année dans la région.

Pour rappel, la moelle osseuse est une substance présente dans tous nos os, responsable de la formation de nos cellules sanguines : globules rouges, globules blancs et plaquettes.

Quels sont les profils recherchés ?

Certains profils de donneurs sont ainsi particulièrement recherchés pour les malades :

  • Les jeunes : leurs greffons sont plus riches en cellules souches hématopoïétiques et permettent une prise de greffe plus rapide et facilitée pour les patients. "De plus, un donneur est contacté en moyenne quatre ans après son inscription : ainsi, plus il s'inscrit tôt, plus il a de chances de pouvoir aider un patient", nous est-il précisé.
  • Les hommes : leurs cellules de la moelle osseuse sont dépourvues d’anticorps développés naturellement par les femmes lors d’une grossesse (menée à terme ou non) et permettent au greffon d’être mieux toléré sur le plan immunologique chez les patients.
  • Les profils d'origines diversifiées : les patients qui ont besoin d’une greffe en France sont d’origines très variées, avec des profils génétiques très différents. Afin d’améliorer les chances de greffe pour chaque patient, il est "essentiel de retrouver cette diversité de profils parmi les donneurs volontaires inscrits sur le registre", explique l’agence de la biomédecine.
    Comment donne-t-on sa moelle osseuse ?

Dans 80 % des cas, le don se fait par prélèvement sanguin : équivalent à un don de plaquettes, il dure entre 3 et 4 heures et le donneur peut parfaitement s’occuper en regardant une série, écouter de la musique, lire un livre. L’autre moyen de prélèvement se fait directement dans les os du bassin, sous anesthésie.

"Aucun risque de paralysie dans les deux cas. Le délai médian entre l’inscription et le don est de 4 ans, certains donneurs ne seront jamais appelés car jamais identifiés comme compatibles avec un patient", nous indique-t-on.

Quelles conditions pour devenir donneur ?

  • Être en parfaite santé
  • Être âgé de 18 à 35 ans
  • Se rendre sur www.dondemoelleosseuse.fr pour répondre à un questionnaire médical et effectuer un prélèvement biologique (échantillon salivaire ou prise de sang lors de l’inscription définitive) qui déterminera la carte d’identité biologique du futur donneur.

Publié le 5 septembre à 15h32 par Hélène L.
