Les sorties ciné du mois de février 2024

Cinéma Mégarama Beaux-Arts Besançon

Avant-première Bob Marley/ One Love le 13 février à 21h00

Diffusion de Pop Corn le 12 février à 20h00

Les aventures de Meilin Lee, une jeune adolescente de 13 ans, pleine d’assurance, mais tiraillée entre son image de petite fille modèle aux yeux de sa mère hyper protectrice et le chaos de l’adolescence. Et comme si tous les changements qui s’opèrent en elle ne suffisaient pas, chaque fois qu’elle est débordée par ses émotions - ce qui, pour une ado, arrive quasiment tout le temps - elle se transforme en panda roux géant !

Chien et Chat

Sortie le 14 février

MONICA est la propriétaire de DIVA, célèbre chat et star d’Internet. JACK est un voleur dont le dernier larcin, un énorme rubis d’une valeur inestimable, a malencontreusement été avalé par un chien errant nommé CHICHI. Par un concours de circonstances, Monica et Jack se retrouvent séparés de leurs animaux et les voient donc, impuissants, s’échapper vers une destination inconnue… Commence alors un fou road trip entre Montréal et New York pour les deux duos que tout oppose. Avec d’un côté, les humains qui ont perdu la trace de leurs précieux animaux et de l’autre, les animaux livrés à eux-mêmes pour retrouver leurs maîtres… sans savoir qu’à leur trousse, le policier BRANDT est prêt à tout pour récupérer le rubis.

Dune - deuxième partie

Sortie le 28 février

Paul Atréides se rallie à Chani et aux Fremen tout en préparant sa revanche contre ceux qui ont détruit sa famille. Alors qu'il doit faire un choix entre l'amour de sa vie et le destin de la galaxie, il devra néanmoins tout faire pour empêcher un terrible futur que lui seul peut prédire.

Cinéma Mégarama Ecole Valentin

Avant première de Creation of the gods le 10 février et 11 février à 16h00 et 21h00

Le Prince Yin Shou tente de monter sur le trône du royaume des Shang dans le sang avec l'aide de sa maîtresse Su Daji elle-même sous l'emprise du Démon Renard. Le sage taoïste Jiang Ziya descendu du Mont sacré Kunlun et Ji Fa, jeune guerrier élevé par Yin Shou, s'allient pour combattre le tyran.

Avant première Le royaume des abysses le 10 févier à 13h45 et le 11 février à 11h00

Shenxiu, une fillette de 10 ans, est aspirée dans les profondeurs marines durant une croisière familiale. Elle découvre l'univers fantastique des abysses, un monde inconnu peuplé d'incroyables créatures. Dans ce lieu mystérieux émerge le Restaurant des abysses, dirigé par l'emblématique Capitaine Nanhe. Poursuivis par le Fantôme Rouge, leur route sera semée d'épreuves et de nombreux secrets. Leur odyssée sous-marine ne fait que commencer.

Avant-première de Maison de retraite 2 le 11 février à 16h00

Quand le foyer Lino Vartan - qui accueille jeunes orphelins et seniors- doit fermer pour raisons sanitaires, Milann n’a pas d’autre choix que de répondre à l’invitation d’une maison de retraite dans le Sud qui les accueille pour l’été. Tous embarquent dans le bus d’Alban. Enfants et anciens découvrent alors le Bel Azur Club, une villa idyllique au bord de la mer : le rêve ! Une aubaine pour ces gamins orphelins qui n’ont jamais eu de vacances... Mais le paradis tourne à l’enfer car anciens et nouveaux pensionnaires du 3e âge se détestent ! La guerre des seniors est déclarée !

Madame web

Sortie le 14 février

Cassandra Web est une ambulancière de Manhattan qui serait capable de voir dans le futur. Forcée de faire face à des révélations sur son passé, elle noue une relation avec trois jeunes femmes destinées à un avenir hors du commun... si toutefois elles parviennent à survivre à un présent mortel.

Cinéma Victor-Hugo

La Bête

Sortie le 7 février

Dans un futur proche où règne l’intelligence artificielle, les émotions humaines sont devenues une menace. Pour s'en débarrasser, Gabrielle doit purifier son ADN en replongeant dans ses vies antérieures.

Green Border

Sortie le 7 février

Ayant fui la guerre, une famille syrienne entreprend un éprouvant périple pour rejoindre la Suède. A la frontière entre le Belarus et la Pologne, synonyme d'entrée dans l'Europe, ils se retrouvent embourbés avec des dizaines d'autres familles…

Daaaaaali !

Sortie le 7 février

Une journaliste française rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire.

Sans jamais nous connaître

Sortie le 14 février

A Londres, Adam vit dans une tour où la plupart des appartements sont inoccupés. Une nuit, la monotonie de son quotidien est interrompue par sa rencontre avec un mystérieux voisin, Harry …

20.000 espèces d’abeilles

Sortie le 14 février

Cocó, huit ans, a bien du mal à savoir qui elle est. Au cours d’un été passé parmi les ruches du Pays Basque, elle éveille sa singularité au sein des femmes de sa famille, elles-mêmes en proie au doute…

Vivants

Sortie le 14 février

Gabrielle, 30 ans, intègre une prestigieuse émission de reportages. Elle trouve peu à peu sa place au sein d’une équipe de reporters aguerris, qui ont connu les grandes heures du journalisme de terrain.

Les lueurs d’Aden

Sortie le 14 février

Isra’a vit avec son mari Ahmed et ses trois enfants dans le vieux port de la ville d’Aden, au sud du Yémen. Leur vie quotidienne est rythmée par les effets de la guerre civile …

Rose, petite fée des fleurs

Sortie le 14 février

Rose est une petite fée qui a toujours vécu seule dans son rosier. Elle rêve passionnément d’avoir un ou une ami(e), mais a trop peur de l’inconnu pour s’éloigner de son repaire.

L’empire

Sortie le 21 février

Entre Ma Loute et La Vie de Jésus, entre le ciel et la terre, Bruno Dumont nous offre une vision caustique, cruelle et déjantée de La Guerre des étoiles.

Mme de Sévigné

Sortie le 28 février

Milieu du XVIIème siècle, la marquise de Sévigné veut faire de sa fille une femme brillante et indépendante, à son image. Mais plus elle tente d’avoir une emprise sur le destin de la jeune femme, plus celle-ci se rebelle.