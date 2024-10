L'auteur franc-comtois Michaël Uras sort son nouveau livre ''Des moutons plein ma chambre''

Des moutons plein ma chambre paraît ce vendredi 25 octobre 2024 aux éditions La Belle Étoile.

Le livre

De son lit d'hôpital, Marco raconte le monde, son monde.

Il saisit avec drôlerie le quotidien de ses proches, transformant chacun en super-héros : une mère forte et douce qu'il imagine star de cinéma, un père un peu bougon et maladroit, un frère qui veut devenir un athlète pour séduire la fille dont il est amoureux, un cousin qui se prend pour un écrivain....

Faisant appel à ses souvenirs, l'enfant devient le romancier d'une histoire familiale pleine de fantaisie et de rebondissements.

Entre nuit et jour, entre sommeil et veille, rêve et réalité se mêlent.

"Après mes premières insomnies, maman m'a conseillé de compter les moutons. Je ne suis pas le meilleur de la classe en maths mais franchement j'aurais pu atteindre un ou deux millions avec cette technique. Je n'en pouvais plus des moutons. Ils envahissent tout..."

L'auteur

Michaël Uras est né en 1977. D'origine sarde par son père, il a grandi en Saône-et-Loire et est aujourd'hui professeur de lettres modernes.

Il est l'auteur de : Chercher Proust (finaliste du Prix de l'inaperçu 2013), Aux petits mots les grands remèdes et La Maison à droite de celle de ma grand-mère, tous parus au Livre de Poche.

Infos +

Librairie Zadig - 3 rue du pré 39200 Saint-Claude