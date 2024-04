70 kg de cannabis découverts chez une maire de Bourgogne : garde à vue prolongée de 48 heures...

La prolongation concerne six des sept personnes placées en garde à vue dimanche, à la suite d'une opération "Place nette XXL", dont la maire et deux de ses frères. La garde à vue de la septième personne a été "rapidement levée pour des raisons médicales", a indiqué le procureur d'Auxerre, Hughes de Phily.

Les deux jours supplémentaires, qui démarrent à partir de lundi en fin de journée, doivent permettre aux enquêteurs "de poursuivre leurs auditions pour déterminer les implications et responsabilités potentielles de chacun et procéder à l'inventaire et analyse des nombreux scellés", a précisé le procureur. Ce dernier a indiqué "envisager" une conférence de presse mercredi à un horaire qui reste à déterminer, soit probablement à la fin des gardes à vue et au moment d'éventuelles mises en examen.

Une garde vue pouvant aller jusqu'à 96 heures

En matière de stupéfiants, une garde à vue peut aller jusqu'à 96 heures. La maire DVG de ce gros bourg de 6.000 habitants, Jamilah Habsaoui, a été interpellée après une série de perquisitions qui ont permis la découverte d'environ 70 kg de résine de cannabis, 983 grammes de cocaïne, 7.000 euros en espèces et une vingtaine de lingots d'or, selon le parquet.

Outre un logement appartenant à l'élue, la mairie et une pharmacie où elle travaille ont été perquisitionnées, selon le procureur, qui n'a pas voulu confirmer des informations d'une source proche du dossier selon lesquelles les 70 kg de cannabis ont été retrouvés dans un logement de la maire. Cette maison aurait pu servir de lieu de stockage pour ses deux frères, connus de la justice dans des affaires de stupéfiants.

Jamilah Habsaoui, 46 ans, ancienne membre du PS, est également conseillère régionale déléguée en charge de la ruralité pour la Bourgogne-Franche-Comté, membre de la majorité soutenant la présidente socialiste Marie-Guite Dufay.

