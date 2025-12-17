Le professeur Samuel Limat, réélu président de la CME du CHU Besançon Franche-Comté

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La Commission médicale d’établissement (CME) du CHU Besançon Franche-Comté, nouvellement élue, s’est réunie mardi 16 décembre 2025 afin de procéder à l’élection de son président et de son vice-président.

À l’issue du scrutin :

Pr Samuel Limat, professeur des universités, praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques, en pharmacie clinique et thérapeutique, a été réélu président de la Commission médicale d’établissement.

Dr Franck Schillo, chef du service de diabétologie-endocrinologie, a été élu vice-président de la Commission médicale d’établissement.

La nouvelle commission médicale d’établissement a enfin désigné Pr Siamak Davani et Pr Éric Deconinck, représentants de la CME au Conseil de surveillance.

Le CHU tient à remercier chaleureusement Dr Helder Gil, vice-président de la CME à deux reprises, qui n’était pas candidat à sa réélection, pour son implication et la qualité du travail accompli au service de la communauté médicale et du CHU.

La Commission médicale d’établissement

La Commission médicale d’établissement joue un rôle central dans la gouvernance du CHU de Besançon. Elle contribue à l’élaboration de la politique médicale de l’établissement, à l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi qu’au développement des projets médicaux et universitaire

(Communiqué)