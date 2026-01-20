Mardi 20 Janvier 2026
Alerte Témoin
Besançon
Culture Economie

À Besançon, le restaurant L’Unalôme inaugure un nouvel espace culturel... dans sa cave

Publié le 20/01/2026 - 12:00
Mis à jour le 20/01/2026 - 11:44

Référence reconnue de la scène gastronomique bisontine depuis 4 ans, le restaurant L’Unalôme annonce l’élargissement de son activité avec l’ouverture d’un espace dédié à la culture et à l’événementiel. Installé dans une cave voûtée réaménagée, ce nouveau lieu accueillera à la fois une programmation artistique régulière et des événements privatifs, a-ton appris ce mardi 20 janvier.

Thibaut Pointe, chef de l'Unalôme à Besançon. © L'Unalôme
1/2 - Thibaut Pointe, chef de l'Unalôme à Besançon. © L'Unalôme
Profitant d’une fermeture pour congés, l’équipe du restaurant a entrepris de repenser un espace jusqu’alors peu exploité :" réaménager la magnifique cave voutée restée jusque là peu exploitée”, précise Thibaut, fondateur et gérant du lieu. Ce réaménagement permet désormais ”d’offrir de nouvelles perspectives : une proposition culturelle régulière et la privatisation pour des évènements”.

Naissance des soirées ”Les dessous de L’Unalôme”

Une inauguration organisée le 27 novembre dernier, à l’occasion des quatre ans du restaurant, a marqué l’ouverture de cet espace. Fort de ce succès, L’Unalôme lance une série de soirées bimestrielles intitulée ”Les dessous de L’Unalôme”.

La programmation se veut ouverte et éclectique. ”Concerts, dj set, théâtre, stand up, projections, conférences... toutes les formes sont possibles et bienvenues”, indique l’équipe de l'établissement.

Un premier rendez-vous jazz le 29 janvier

Le prochain événement est annoncé pour le jeudi 29 janvier à partir de 19 heures. La soirée sera placée sous le signe du jazz avec un duo piano contrebasse : Martin Schiffmann et Vladimir Torres.
Le public pourra également profiter de coktails 100% locaux par Tadaaam et de tapas confectionnés par L’Unalôme. L’entrée est libre, dans la limite des places disponibles, sans réservation.

Les informations relatives à la programmation des soirées ”Les dessous de L’Unalôme” sont accessibles sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram du restaurant, via le compte lunalome.restaurant.

En complément de sa programmation culturelle, la cave voûtée est proposée à la privatisation. Selon le communiqué, ”cet espace entièrement modulable est également proposé à la privatisation pour toutes sortes d’évènements : pot, apéritif dinatoire, séminaire, réunion, anniversaire”.

évènements l'unalôme musique restaurant végétarien

Publié le 20 janvier à 12h00 par Alexane
