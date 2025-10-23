Tadaaam ! Solène Futelot shake la mixologie à Besançon

Après huit années passées derrière les comptoirs de bars et d’hôtels, dont un quatre étoiles en Suisse, Solène Futelot, 32 ans, a décidé de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. En août 2025, elle a créé sa micro-entreprise “Tadaaam”, spécialisée dans les prestations de mixologie à domicile et lors d’événements dans la région de Besançon.

”Ça fait huit ans que je travaillais comme barmaid, puis responsable ou directrice de bar à Besançon. Ma dernière expérience, c’était dans un hôtel quatre étoiles en Suisse, avec en tête le projet de monter ma boîte de prestations cocktails”, nous explique-t-elle.

La mixologie, Solène y a été plongée très tôt. ”Aussi loin que je m’en souvienne, mes parents fréquentaient un bar pas loin de chez nous, j’ai toujours connu le monde du bar et j’aimais cette ambiance”, raconte-t-elle.

En 2017, elle choisit de se former à New York, berceau de la mixologie moderne. ”Il y avait des formations en France, mais j’avais une opportunité là-bas. Par plaisir, j’ai préféré New York”, précise Solène. ”J’adore ça, les cocktails. Ce que j’aime, c’est les boire et connaître les histoires et les sources des produits que j’utilise.”

Des prestations sur mesure pour particuliers et entreprises

Avec Tadaaam, Solène propose des bars à cocktails mobiles pour tous types d’événements : mariages, anniversaires, baptêmes, repas de fin d’année ou encore lancements de produits.

”J’ai un bar portable avec glaçons, verrerie et ingrédients, tout ce qu’il faut pour que les clients n’aient rien à gérer”, précise-t-elle. Elle a déjà collaboré avec des institutions publiques pour des prestations de mocktails (cocktails sans alcool). ”J’essaie de travailler davantage les mocktails, parce qu’il y a un mouvement healthy lié à l’alcool. On peut boire des choses super sympas et pas seulement un multi-fruit, on peut aller plus loin !”, observe-t-elle.

Solène accompagne également des structures dans la création de bars éphémères, comme au Festival de musique ou à la Saline royale d’Arc-et-Senans : ”J’élabore la carte et je les aide à mettre en place le bar en mode festival.”

Le local et le naturel avant tout

Attachée aux produits de sa région, Solène veut valoriser les produits et distilleries locales. Elle nous explique que ”je me suis rendue compte qu’il y avait de plus en plus de distilleries dans le coin, qui cultivent leurs plantes et font tout de A à Z. C’est mieux de travailler avec du local, ça a du sens pour moi”.

La jeune femme développe également des recettes sans alcool à base de plantes, infusions et réductions. ”On peut s’amuser à faire des sirops maison, avec plus de goût et moins de colorant. Quelque chose de sain”, selon elle. Parmi ses créations phares : un mocktail composé de jus d’abricot, cordial de romarin et limonade, une boisson testée à de nombreuses occasions et qui a remporté un franc succès.

Des cocktails accessibles et créatifs

L’objectif de Solène est clair : désacraliser le cocktail. ”J’ai envie que les gens puissent boire de bonnes choses sans se ruiner. Ça coûtera plus cher qu’une bière c’est sûr, mais on peut faire des recettes abordables”, assure-t-elle.

Elle adapte aussi les noms de ses cocktails à chaque événement pour respecter les thèmes.

Sa spécialité ? Un cocktail 100 % vegan (comme tous ses cocktails), sans blanc d’œuf, à base de gin, bergamote, jasmin, sureau et citron. ”C’est frais et floral”, décrit-elle, tout en précisant qu’elle travaille ses créations au gré des saisons.

Des soirées et une identité pleine de fun

Sous la marque Tadaaam, Solène souhaite casser les codes du cocktail traditionnel : ”Je voulais quelque chose de fun, pas une charte graphique façon Gatsby le Magnifique. Quelque chose de coloré, plus ouvert.”

D’ailleurs, en collaboration avec le restaurant végétarien L’Unalôme, elle co-organise prochainement une soirées cocktails dans la cave voûtée de l’établissement de la rue Rivotte, avec DJ set. La première est prévue pour le 27 novembre 2025, de 18h30 à 00h00, avant de devenir un rendez-vous régulier. À terme, elle envisage aussi des menus ”accords mets et boissons”, avec ou sans alcool.

“Tadaaam” s’impose ainsi comme une nouvelle référence locale dans l’univers de la mixologie, alliant savoir-faire, créativité et plaisir du partage.

Infos +

Solène prévoit, en 2026, de lancer des ateliers de cocktail pour particuliers et entreprises, avec un maximum de dix personnes par séance. ”On élaborera une à trois recettes selon le temps et le budget”, précise-t-elle. Ces sessions incluront la réalisation de sirops maison, de leur préparation jusqu’à la création du cocktail.

