Julie et Jean-Baptiste sont les propriétaires de la salle d’escape game, "Le Voyage Heure". Ils ont récemment décidé d’étoffer leur offre en proposant depuis le 22 octobre, une activité quelque peu insolite, du lancer de hache.

Après une première salle d’escape game ouverte en mai 2019, rapidement suivi d’une deuxième la même année, les gérants cherchaient un moyen de se démarquer des autres escape room bisontines. Ils ont récemment eu l’opportunité d’agrandir leur espace ludique pour proposer, non pas un, mais deux espaces composés d’un "bar à jeux et une zone de lancer de hache. Nous serons les premiers du département à proposer cette activité de loisirs".

Venue tout droit du Canada

Ce couple de passionnés a découvert l’activité "par hasard pendant des vacances familiales à Nantes et nous avons adoré". "À l’origine, la hache était utilisée dans les guerres à l’époque des Francs. Elle était alors déjà une arme de jet. Mais en tant qu’activité de loisirs, ce sont bien les Canadiens qui en sont à l’origine. Des milliers de personnes le pratique en club" nous explique Julie. Alors quand le local qui jouxte le leur s’est libéré, les deux propriétaire ont sauté sur l’occasion.

Une manière de "l’hacher" prise…

"Le Voyage Heure" propose donc désormais huit pistes de lancer de hache accessibles dès 14 ans. Julie décrit l’activité comme addictive et assure qu’il ne faut pas nécessairement être fort pour y jouer : "l’engouement pour cette activité selon nous, vient principalement du fait que ce n’est pas une question de force, mais de technique et d’adresse". Si certains verront l’activité comme un défouloir, d’autres préférerons sans doute l’aborder comme un moment de partage. Mais une chose est sûre, d’après Julie, c’est que tous se prendront au jeu : "ce que l’on ressent quand la hache se plante n’est pas vraiment explicable, c’est comme une envie de laisser échapper un râle et de succomber à nos origines vikings".

Une activité sécurisée

Si l’activité peu paraître dangereuse au premier abord, la gérante tient à nous rassurer rapidement : "contrairement aux idées reçues, c’est une activité très sécurisée. Tout notre personnel est formé pour accueillir et conseiller les équipes". L’activité débute ainsi par un briefing sur les consignes de sécurité, puis s’ensuit des explications sur le lancer à proprement parler. Les lignes de lancer "sont barricadées et il n’y a qu’une hache par ligne. À ce jour, aucun accident en France n’est encore à déplorer et nous avons tout mis en œuvre pour que cela perdure" nous confie Julie.

Alors… envie de vous "l’hachez" ?

