À Besançon, les cinémas Mégarama élargissent leur accessibilité

Déployé en mars 2024 dans ses sites la solution GRETA est "une application gratuite, compatible Android et iOS, qui souffle l’audiodescription ou affiche les sous-titres avec un smartphone ou une tablette, en synchronisation parfaite avec le film et cela dans n’importe quelle salle du complexe dans laquelle se rend le spectateur" précise le groupe.

L’application permet également d’ouvrir "les portes du cinéma aux personnes en situation de handicap mais également aux spectateurs parlant une autre langue avec des sous-titres en langues étrangères".

Le catalogue des films accessibles via cette application ne cesse de s’agrandir : Kung-fu Panda 4, The Fall guy, Un p’tit truc en plus, The Bikeriders ... et bientôt Le Comte de Monte-Cristo et Moi, moche et méchant 4.

Pour plus d’information sur l’application, les spectateurs peuvent consulter le site internet de GRETA.