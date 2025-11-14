Vendredi 14 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Economie Société

À Besançon, RCF met l’accent sur la semaine "radio don" pour pallier des difficultés financières

Publié le 14/11/2025 - 15:02
Mis à jour le 14/11/2025 - 15:06

VIDEO • Comme chaque année, RCF Besançon lance une semaine appelée "radio don" incitant ses auditeurs à devenir donateurs et à lui donner un coup de pouce pour perdurer. Ce mois de novembre 2025, cette opération a une connotation particulière, car elle met l’accent sur des difficultés financières de la radio liées à une hausse du prix de l’électricité, du changement progressif de la FM en DAB+ (digital audio broadcasting, ou en français radiodiffusion numérique) mais surtout face aux possibles conséquences du projet de loi de finances 2026…

Chloé Vernet, journaliste RCF Besançon, Renaud Jules, directeur des programmes à RCF Franche-Comté et Jean Louis Arbez représente conseil administration de RCF, © Hélène Loget
Renaud Jules, directeur des programmes à RCF Franche-Comté © Hélène Loget
"Le projet de loi de finances 2026 prévoit une baisse de 44 % du fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) ce qui représenterait environ 19.000 € de moins pour RCF Besançon", explique Renaud Jules, directeur des programmes à RCF Franche-Comté

Une perte sèche qui mettrait donc la radio associative dans une mauvaise posture et l’oblige à chercher d’autres ressources d’autant plus qu’elle a été dans l’obligation de se mettre en conformité et passer cinq émetteurs sur sept en DAB + en Franche-Comté entre 2024 et 2025 (au lieu de FM). Un coût qui a représenté 25.000 euros de dépenses supplémentaires.

À cela, s’ajoute une hausse de l’électricité qui a été "multipliée par deux entre 2023 et 2025", rappelle le directeur qui souligne l’importance cette année de l’opération "radio don" et d’un concert de soutien à venir…

Un concert à Besançon au profit de RCF

Une soirée concert se tiendra à 20h00 le lundi 17 novembre 2025 au centre Diocésain de Besançon (20 rue Mégevand) avec la mezzo-soprano Emmanuelle Guillier et le pianiste Clément Mépas. Au programme ? Des mélodies de films de Michel Legrand… Participation au chapeau au profit de la radio RCF.

"RCF vit notamment grâce aux donateurs", tient à rappeler Renaud Jules en remerciant les auditeurs.

Publié le 14 novembre à 15h02 par Hélène L.
Franche-Comté
Economie
Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

QUOI DE 9 ? • Alors que l’hiver approche à grands pas, laGrange dévoile ses nouveautés pleines de douceur et de caractère pour se réchauffer et réchauffer nos papilles ! Au programme : des infusions gourmandes et biologiques aux saveurs inédites : "Tarte Tatin" et "Cho Coco Menthe", à savourer, par exemple, avec l’Écofiltre laGrange. Et, bien sûr, l’incontournable Calendrier de l’Avent, qui réserve chaque année son lot de surprises aromatiques !

Publié le 14 novembre à 14h15 par Macommune.info
Besançon
Economie

Une opération de contrôle de colis en provenance de Chine menée à Besançon

Face à l’essor du e-commerce qui a considérablement intensifié les flux de marchandises importées dans l’Union européenne et leur circulation sur le territoire national, l’État intensifie les contrôles des colis en provenance de chine. Une opération de ce type a eu lieu ce jeudi 13 novembre 2025 au service de tri postal de la Poste de Besançon avenue Clemenceau en présence de diverses autorités. 

Publié le 14 novembre à 10h20 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie

Appel à projets “Politique de la ville” 2026 à Pontarlier : ouverture des dépôts des dossiers

La Ville de Pontarlier et ses partenaires lancent un appel à projets pour 2026 à toutes catégories d’organismes intéressés par une action dans le champ de la Politique de la Ville : associations, établissements publics, entreprises, collectivités… Les candidatures sont ouvertes du 7 au 30 novembre 2025.

Publié le 13 novembre à 16h02 par Hélène L.
Besançon
Economie Vie locale

L’enseigne Balaboosté débarque à la Galerie Chateaufarine à Besançon

La Galerie Chateaufarine annonce l’arrivée d’une nouvelle enseigne à son offre commerciale : Balaboosté, marque reconnue de bijoux fantaisie et d’accessoires. La boutique a ouvert ses portes ce jeudi 13 novembre, face à Armand Thiery.

Publié le 13 novembre à 12h00 par Alexane
HAUTE-SAÔNE (70)
Economie Politique

Le sénateur Olivier Rietmann veut renforcer la lutte contre les retards de paiement

Olivier Rietmann, sénateur LR de la Haute-Saône et président de la délégation sénatoriale aux entreprises, a déposé une proposition de loi le 12 novembre 2025 visant à réduire les retards de paiement entre entreprises et acteurs publics. L’objectif affiché : lutter contre les défaillances d’entreprises, dont le nombre devrait atteindre 69.000 en 2025.

Publié le 12 novembre à 16h57 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

La BGE met en lumière les créateurs d’entreprise de la région dans une web-série

Le réseau d’accompagnement BGE a lancé la quatrième édition des Talents BGE de la création d’entreprise. 38 parcours de vie sélectionnés dans toute la France mis en lumière chaque semaine sur le site BGE et dans une web-série de 14 épisodes (un par région), diffusée depuis le 19 septembre 2025, suivant le parcours d’un des entrepreneurs. L’objectif ? observer la réalité entrepreneuriale à travers le parcours de ceux qui créent.

Publié le 11 novembre à 14h02 par Hélène L.

Sondage

