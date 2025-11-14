À Besançon, RCF met l’accent sur la semaine “radio don” pour pallier des difficultés financières

"Le projet de loi de finances 2026 prévoit une baisse de 44 % du fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) ce qui représenterait environ 19.000 € de moins pour RCF Besançon", explique Renaud Jules, directeur des programmes à RCF Franche-Comté
Une perte sèche qui mettrait donc la radio associative dans une mauvaise posture et l’oblige à chercher d’autres ressources d’autant plus qu’elle a été dans l’obligation de se mettre en conformité et passer cinq émetteurs sur sept en DAB + en Franche-Comté entre 2024 et 2025 (au lieu de FM). Un coût qui a représenté 25.000 euros de dépenses supplémentaires.
À cela, s’ajoute une hausse de l’électricité qui a été "multipliée par deux entre 2023 et 2025", rappelle le directeur qui souligne l’importance cette année de l’opération "radio don" et d’un concert de soutien à venir…
Un concert à Besançon au profit de RCF
Une soirée concert se tiendra à 20h00 le lundi 17 novembre 2025 au centre Diocésain de Besançon (20 rue Mégevand) avec la mezzo-soprano Emmanuelle Guillier et le pianiste Clément Mépas. Au programme ? Des mélodies de films de Michel Legrand… Participation au chapeau au profit de la radio RCF.
"RCF vit notamment grâce aux donateurs", tient à rappeler Renaud Jules en remerciant les auditeurs.