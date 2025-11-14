À Besançon, RCF met l’accent sur la semaine “radio don” pour pallier des difficultés financières

VIDEO • Comme chaque année, RCF Besançon lance une semaine appelée "radio don" incitant ses auditeurs à devenir donateurs et à lui donner un coup de pouce pour perdurer. Ce mois de novembre 2025, cette opération a une connotation particulière, car elle met l’accent sur des difficultés financières de la radio liées à une hausse du prix de l’électricité, du changement progressif de la FM en DAB+ (digital audio broadcasting, ou en français radiodiffusion numérique) mais surtout face aux possibles conséquences du projet de loi de finances 2026…

"Le projet de loi de finances 2026 prévoit une baisse de 44 % du fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) ce qui représenterait environ 19.000 € de moins pour RCF Besançon", explique Renaud Jules, directeur des programmes à RCF Franche-Comté

Une perte sèche qui mettrait donc la radio associative dans une mauvaise posture et l’oblige à chercher d’autres ressources d’autant plus qu’elle a été dans l’obligation de se mettre en conformité et passer cinq émetteurs sur sept en DAB + en Franche-Comté entre 2024 et 2025 (au lieu de FM). Un coût qui a représenté 25.000 euros de dépenses supplémentaires.

À cela, s’ajoute une hausse de l’électricité qui a été "multipliée par deux entre 2023 et 2025", rappelle le directeur qui souligne l’importance cette année de l’opération "radio don" et d’un concert de soutien à venir…

Un concert à Besançon au profit de RCF

Une soirée concert se tiendra à 20h00 le lundi 17 novembre 2025 au centre Diocésain de Besançon (20 rue Mégevand) avec la mezzo-soprano Emmanuelle Guillier et le pianiste Clément Mépas. Au programme ? Des mélodies de films de Michel Legrand… Participation au chapeau au profit de la radio RCF.

"RCF vit notamment grâce aux donateurs", tient à rappeler Renaud Jules en remerciant les auditeurs.