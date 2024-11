À Besançon, un ancien client menace de mort les employés d’une banque et mime des tirs d'arme à feu

Selon les propos du responsable de l’établissement bancaire, cet ancien client, âgé de 45 ans, a ”toujours été agressif et très menaçant” envers des employés, notamment après la clôture de son compte et son fichage à la Banque de France. Cette situation lui ayant été notifiée, le mis en cause présumé s’est présenté à plusieurs reprises dans la banque en menaçant de mort l’ensemble du personnel.

Il a été interpellé en flagrance mardi peu avant 14h00 pour des faits similaires devant une autre agence CIC rue de Dole. Les policiers l’ont vu mimer des tirs à l’arme automatique sur la banque.

L’individu est en garde à vue.