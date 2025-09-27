À Chalezeule, les travaux de la centrale photovoltaïque “Les Andiers” a commencé

La société de projet SAS Andiers PV, réunissant Grand Besançon Métropole, Opale Énergies Engagées et Ercisol, annonce ce vendredi 26 septembre, le démarrage officiel des travaux de construction de la centrale photovoltaïque sur l’ancien site d’enfouissement de déchets inertes (ISDI*) de Chalezeule.

*ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes

Les travaux commencent par un défrichage et la pose d’une clôture, en prévision de l’installation des structures métalliques plus tard dans la saison. Ce chantier marque la pose symbolique de la première pierre de la future centrale solaire, qui sera mise en service début 2026.

Une centrale solaire au service du territoire

La centrale ”Les Andiers” produira près de 3.350 MWh d’électricité par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 1.700 habitants. Grâce au circuit court énergétique et au principe d’autoconsommation collective, cette production locale sera partagée entre les structures situées dans un rayon de 10 kilomètres autour du site : entreprises, artisans, bâtiments publics et habitants.

Le projet a bénéficié d’une campagne de financement participatif et d’investissement citoyen qui a rencontré un vif succès. Les objectifs ont été atteints en quelques jours seulement, "illustrant l’engouement du territoire et l’adhésion de la population à cette initiative de transition énergétique", selon le communiqué de Grand Besançon Métropole.

"Un projet qui respecte son environnement naturel"

"Dès la conception du projet, des mesures ont été prévues pour limiter son impact sur l’environnement", assure le communiqué. La clôture du site a été conçue "de manière à permettre la circulation de la petite faune, un suivi spécifique accompagne la gestion des espèces invasives, et le calendrier des travaux a été ajusté afin de respecter les périodes sensibles pour la biodiversité". Ces aménagements visent à "concilier la production d’énergie renouvelable et la préservation du milieu naturel".

Infos +

Ce projet s’inscrit dans la continuité d’une première étape menée en septembre 2024, avec des travaux de réhabilitation de l’ISDI. Cette phase préparatoire a permis de sécuriser et de valoriser l’ancienne installation avant d’y implanter la centrale solaire.