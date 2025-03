À Planoise, le dealer de 16 ans prend la fuite pour se délester des stupéfiants

En patrouille sur le secteur de Planoise, un équipage de la brigade sécurisée de terrain a souhaité procéder au contrôle de trois individus. Mais l’un des protagonistes a alors pris la fuite en courant et en empruntant une passerelle reliant deux immeubles.

Dans sa fuite, il s’est délesté d’une sacoche et a continué son chemin en allant s’asseoir tranquillement sur un banc. Mais ayant assisté à la scène, les policiers sont allés récupérer la sacoche et ont constaté qu’elle contenait des produits stupéfiants. À l’intérieur de celle-ci, 300 g de résine de cannabis, 10 g d’herbe de cannabis et 22,5 g de cocaïne ont été découverts.

Les agents sont ensuite allés interpeller le jeune homme âgé de 16 ans. À l’issue de sa garde à vue, il a été présenté au juge des enfants. L’adolescent est ressorti libre mais sous contrôle judiciaire. Il a interdiction de se rendre à Planoise et de quitter son domicile entre 20h et 7h jusqu’à la date de son jugement fixée en juin prochain.