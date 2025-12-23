Mardi 23 Décembre 2025
Alerte Témoin
Suisse
Religion Société

À Porrentruy, une crèche de 1500 santons mise en lumière par l'émission "le Jour du Seigneur"

Publié le 23/12/2025 - 16:00
Mis à jour le 23/12/2025 - 15:27

L’émission Le Jour du Seigneur sur France 2, diffusera le jeudi 25 décembre 2025 un film-documentaire intitulé La crèche aux 5 sens, de Jean-Yves Fischbach consacré à la crèche monumentale de l’église Saint-Pierre de Porrentruy située en Suisse à moins de 10 km de la frontière française. 

© Jean-Yves Fischbach
© Jean-Yves Fischbach

Le documentaire de 26 minutes sera diffusé à 12h20 dans le cadre de l’émission Le Jour du Seigneur après la messe de minuit célébrée à minuit par le pape Léon XIV à la basilique Saint-Pierre de Rome, la messe de 11h et une bénédiction Urbi et orbi du pape en direct du Vatican. 

La crèche aux 5 sens, de Jean-Yves Fischbach (26’)

En Suisse, dans le silence des montagnes jurassiennes, à Porrentruy, une œuvre monumentale prend forme : une crèche de Noël peuplée de plus de 1500 santons en terre cuite, venus de Sicile. Ce film documentaire suit, de l’atelier de l’artisan jusqu’à l’église où elle sera exposée, le long chemin de création de cette crèche unique en son genre. À l’origine de ce projet hors norme, Crea Calame, conteuse habitée d’une foi ardente, qui veut redonner à Noël sa véritable lumière en combattant le consumérisme par la beauté du récit évangélique ; et Maurice Bianchi, bâtisseur passionné, dont la patience et l’enthousiasme racontent, à travers chaque scène, l’amour du détail et de la transmission. Leur vision commune : rendre la Nativité vivante, accessible, incarnée. Pensée comme une traversée des cinq sens et un voyage intérieur, la crèche raconte Noël non comme un conte figé, mais comme un récit vivant qui traverse les siècles et les cultures.

Ce documentaire "capte les gestes des mains qui façonnent, les voix qui racontent, les regards qui s’émerveillent", précise le communiqué. En filigrane, la spiritualité franciscaine irrigue chaque étape : un appel à la simplicité, à la beauté, à l’incarnation du sacré dans l’ordinaire. En suivant les bâtisseurs de cette crèche, le film témoigne d’une quête : celle d’un Noël réenchanté, où la lumière de la Nativité touche le cœur de tous.

Publié le 23 décembre à 16h00 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

