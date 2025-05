Conclave : un cardinal originaire de Belfort annoncera le nom du nouveau pape

Plus de deux semaines après la mort du jésuite argentin, les 133 cardinaux électeurs s'enfermeront à partir de mercredi après-midi sous les majestueuses fresques de la chapelle Sixtine pour un conclave qui s'annonce particulièrement ouvert.

Ils prendront place autour de tables recouvertes de nappes en satin beige et rouge, avant de voter sous la célèbre fresque du Jugement dernier de Michel-Ange. Les prélats inscriront le nom de leur choix sur le bulletin, sous la mention "Eligo in Summum Pontificem", qui signifie en latin "J'élis le souverain pontife". Puis le bulletin plié sera placé sur un plateau d'argent, et ensuite glissé dans l'urne.

Une issue plus incertaine que jamais

Les discussions du "pré-conclave" ont jusqu'à présent abordé un large éventail de sujets, des finances du Vatican au scandale des violences sexuelles, en passant par l'unité de l'Église et le profil du prochain pape. Avec 133 cardinaux électeurs - un record - originaires de quelque 70 pays des cinq continents, ce conclave est le plus grand et le plus international jamais organisé, rendant son issue plus incertaine que jamais.

"Il y a divers profils, de nombreuses personnalités qui peuvent être élues. Au moins cinq ou six, je dirais", a affirmé au Corriere della Sera l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco. "Il y avait les candidats pour ainsi dire naturels, ceux qui par leur rôle et leur personnalité sont déjà connus. Et il y a aussi ceux qui interviennent et vous font penser: c'est une parole forte. Mais il n'y a personne qui +écrase+ les autres, quelqu'un dont on pourrait penser: ce sera lui", a-t-il ajouté.

Plus d'une douzaine de noms circulent comme candidats potentiels, de Pierbattista Pizzaballa, le patriarche latin de Jérusalem, au conservateur hongrois Peter Erdö.

Un cardinal originaire de Belfort pour prononcer l’Habemus papam

Parmi les cardinaux qui prendront part au vote, un Français, qui a vécu une partie de sa vie à Belfort et dont la famille est originaire du Territoire, Dominic Mamberti, aura un rôle de premier plan puisque c’est lui qui sera chargé de prononcer le célèbre "Habemus papam" à l’issue du Conclave du haut du balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome.

