Besançon
Religion Société

Climat électoral à Besançon : une étude éclaire les forces en présence à l’approche des municipales 2026

Publié le 02/12/2025 - 11:09
Mis à jour le 02/12/2025 - 11:10

En septembre 2024, soit plus d'un an avant les prochaines élections municipales prévues en mars 2026, l’Ifop a réalisé pour la Fédération départementale Les Républicains du Doubs une enquête détaillant l’état de l’opinion politique à Besançon. Publiée en novembre 2025, elle dresse un panorama du climat électoral local, des niveaux de notoriété des principales personnalités bisontines, ainsi que du souhait de réélection accordé à la maire actuelle, Anne Vignot.

En haut : Anne Vignot et Ludovoc Fagaut En bas : Sébastien Leuba, Eric Delabrousse et Jacques Ricciardetti © Alexane Alfaro
En haut : Anne Vignot et Ludovoc Fagaut En bas : Sébastien Leuba, Eric Delabrousse et Jacques Ricciardetti © Alexane Alfaro

Ce travail repose sur un échantillon représentatif de 501 habitants inscrits sur les listes électorales et se propose, selon l’institut, d’offrir ”une indication significative de l’état des rapports de force actuels”.

Une enquête construite sur les standards scientifiques

L’Ifop insiste en préambule sur le sérieux de sa démarche. L’étude, affirme-t-il, ”respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage” et doit être comprise comme une photographie instantanée des opinions au moment du terrain, et non comme une anticipation des résultats à venir. L’institut souligne ainsi que les enseignements "reflètent un état de l’opinion à l’instant de sa réalisation et non pas une prédiction”.

Pour garantir la représentativité, « la méthode des quotas (…) après stratification par quartier » a été utilisée, incorporant les critères de sexe, d’âge et de profession. Les entretiens ont été réalisés par téléphone du 5 au 10 novembre 2024, permettant une diversité de profils interrogés.

L’institut rappelle également les limites inhérentes à tout sondage. Les résultats, note-t-il, ”ne constituent un élément prédictif des résultats le jour du vote” et s’accompagnent d’une marge d’erreur statistique, qui varie selon les pourcentages observés et la taille de l’échantillon. Ainsi, pour un échantillon de 500 personnes, cette marge oscille entre 1,9 et 4,5 points selon les niveaux de réponse.

Notoriété politique : une forte visibilité pour Anne Vignot et Ludovic Fagaut

La première partie de l’enquête évalue la notoriété de plusieurs personnalités politiques bisontines. Les écarts entre les figures interrogées apparaissent significatifs.

La maire écologiste Anne Vignot domine nettement ce palmarès local : 90 % des personnes interrogées déclarent la connaître, ne serait-ce que de nom. Seuls 10 % affirment ne pas la connaître, un niveau inhabituellement faible pour une personnalité locale, témoignant d’une présence politique et médiatique forte à Besançon.

Son principal opposant de droite, Ludovic Fagaut, atteint quant à lui 73 % de notoriété. S’il reste moins connu que la maire actuelle, il bénéficie tout de même d’une présence importante dans l’esprit des électeurs.

Le reste du paysage politique local reste beaucoup plus confidentiel. Eric Delabrousse ne totalise que 35 % de notoriété, tandis que Jean-Sébastien Leuba se situe à 31 %. Les deux personnalités les moins identifiées sont Jacques Ricciardetti (26 %) et Séverine Vezies (25 %).

Ces résultats suggèrent que, malgré un débat local actif, seul un nombre limité d’élus bénéficie d’une visibilité marquée auprès des électeurs. La maire sortante occupe ainsi, à ce stade, une position dominante en termes de reconnaissance publique.

”Souhaiteriez-vous qu’à l’issue de son mandat en 2026, Anne Vignot soit réélue ?”

L’enquête interroge ensuite les Bisontins sur leur souhait de voir Anne Vignot se représenter et être réélue en 2026. À la question : ”Souhaiteriez-vous qu’à l’issue de son mandat en 2026, Anne Vignot soit réélue ?”, les réponses indiquent un climat politique plus contrasté.

Seuls 39 % des répondants déclarent souhaiter sa réélection, tandis que 61 % s’y opposent. Ce rapport de forces apparaît défavorable à la maire sortante, même si la popularité d’un élu à ce stade d’un mandat ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable de résultats futurs, comme le rappelle l’Ifop.

Pour mettre ces données en perspective, l’étude propose une comparaison avec d’autres grandes villes françaises. Dans une enquête nationale menée du 21 au 28 octobre 2025, les habitants des villes de plus de 100.000 habitants étaient 47 % à souhaiter la réélection de leur maire, contre 53 % qui ne le souhaitaient pas.

Besançon se situe donc en dessous de cette moyenne nationale en termes de soutien au maire en place.

Entre reconnaissance et adhésion : un paysage politique encore ouvert

La combinaison d’une notoriété extrêmement élevée et d’un souhait de réélection plus faible constitue l’un des principaux enseignements de l’étude. Si Anne Vignot est solidement identifiée des Bisontins, la proportion d’électeurs exprimant une envie claire de reconduire son mandat reste, pour l’heure, minoritaire. Pour autant, l’Ifop met en garde contre toute interprétation hâtive : les résultats ne forment qu’”une indication significative de l’état des rapports de force actuels” et pourraient évoluer sensiblement au fil de la campagne et des événements politiques locaux.

Les niveaux de notoriété des autres personnalités suggèrent également que la bataille électorale pourrait se jouer entre figures bien identifiées et challengers encore en phase de construction politique. Les mois à venir permettront de préciser ces dynamiques, alors que la campagne municipale devrait progressivement monter en intensité.

Publié le 2 décembre à 11h09 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

