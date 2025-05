À Besançon, une messe en l’honneur du nouveau pape

Le cardinal Dominique Mamberti, originaire du Territoire de Belfort, a annoncé ce jeudi 8 mai 2025 le nom du nouveau pape. C’est Robert Francis Prevost aussi "Léon XIV,", un pape américain âgé de 69 ans qui a été élu. Le pape Léon XIV est un pasteur ayant été évêque d’un diocèse au Pérou. Lors de ses paroles, il a eu quelques mots pour les fidèles de ce diocèse qui lui a été confié pendant dix ans. Comme religieux, Il s’inscrit dans la tradition augustinienne. Il a été nommé par le pape François en 2023 comme préfet de la Congrégation des Évêques.

Mgr Jean-Luc Bouilleret a souhaité réagir face à son élection :

"Ses premières paroles ont été une invitation à la paix : « La paix soit avec vous. » Dans un monde tourmenté, en proie à de nombreuses violences et à de multiples situations de guerre, le souhait de paix se fait de plus en plus pressant. Il se situe ainsi dans la lignée de son prédécesseur, le pape François.

Il a rappelé combien l’Église catholique vit des démarches synodales importantes. Le synode romain et les synodes diocésains façonnent la manière dont l’Église est en marche vers une participation plus plénière de tous les baptisés à la vie ecclésiale.

Puisse le pape Léon XIV œuvrer pour la communion et l’unité de l’Église catholique. Il a affirmé que l’Église se doit d’être missionnaire en annonçant l’Évangile à tous. Que l’Esprit Saint assiste le Pape Léon XIV. Prions pour le nouveau pasteur de l’Église universelle".

