Hommage du 7 octobre : la Licra de Besançon regrette "une communication tardive"

Dans un communiqué du 8 octobre 2025, la section Besançon Franche-Comté de la Licra a déploré une communication tardive de la part de la Ville de Besançon concernant l’hommage du 7 octobre 2025 sur l’esplanade des Droits de l’Homme.

Dans son communiqué si elle salue l’organisation "d'un rassemblement de commémoration des massacres du 7 octobre 2023", la Licra trouve cependant "regrettable que cet évènement organisé par la municipalité bisontine n'ait fait l'objet que d'une communication tardive de la part de cette même municipalité puisque rendu public la veille au soir, alors même que la date de commémoration était par définition connue bien à l’avance".

Pour l’association, la démarche aurait "certainement gagné en visibilité en associant plus largement les Bisontins, ainsi que des acteurs et partenaires légitimes, comme la Licra". Cette communication tardive explique pour l’association la faible affluence au rassemblement évalué à "une cinquantaine de personnes" dont pour la plupart "des représentants de la majorité municipale" alors qu’en 2023, l’association avait réuni "près de 800 personnes sur l'esplanade des droits de l'Homme en 2023" suite aux événements du 7 octobre.

La Licra dit se réjouir néanmoins d'avoir constaté lors du rassemblement organisé mardi dernier "que la mobilisation des élus de la majorité municipale était nettement plus conséquente qu'en 2023".

La Licra Besançon Franche Comté conclut en émettant le voeu "que la lutte contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme ne soit pas un sujet opportuniste et d'affichage politique motivé par la seule période pré-électorale mais constitue bien dans l'esprit de chacun et chacune, une préoccupation constante".