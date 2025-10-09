Jeudi 9 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Religion Société

Hommage du 7 octobre : la Licra de Besançon regrette "une communication tardive"

Publié le 09/10/2025 - 09:31
Mis à jour le 09/10/2025 - 09:27

Dans un communiqué du 8 octobre 2025, la section Besançon Franche-Comté de la Licra a déploré une communication tardive de la part de la Ville de Besançon concernant l’hommage du 7 octobre 2025 sur l’esplanade des Droits de l’Homme.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Dans son communiqué si elle salue l’organisation "d'un rassemblement de commémoration des massacres du 7 octobre 2023", la Licra trouve cependant "regrettable que cet évènement organisé par la municipalité bisontine n'ait fait l'objet que d'une communication tardive de la part de cette même municipalité puisque rendu public la veille au soir, alors même que la date de commémoration était par définition connue bien à l’avance".

Pour l’association, la démarche aurait "certainement gagné en visibilité en associant plus largement les Bisontins, ainsi que des acteurs et partenaires légitimes, comme la Licra". Cette communication tardive explique pour l’association la faible affluence au rassemblement évalué à "une cinquantaine de personnes" dont pour la plupart "des représentants de la majorité municipale" alors qu’en 2023, l’association avait réuni "près de 800 personnes sur l'esplanade des droits de l'Homme en 2023" suite aux événements du 7 octobre. 

La Licra dit se réjouir néanmoins d'avoir constaté lors du rassemblement organisé mardi dernier "que la mobilisation des élus de la majorité municipale était nettement plus conséquente qu'en 2023".

La Licra Besançon Franche Comté conclut en émettant le voeu "que la lutte contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme ne soit pas un sujet opportuniste et d'affichage politique motivé par la seule période pré-électorale mais constitue bien dans l'esprit de chacun et chacune, une préoccupation constante".

hommage licra ville de besançon

Publié le 9 octobre à 09h31 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Religion

Consolation-Maisonnettes
Evénements Religion

400 jeunes attendus à Notre-Dame de Consolation ce week-end

Ce week-end des 5 et 6 juillet, 400 jeunes du diocèse de Besançon, issus du Doubs et de la Haute-Saône, sont attendus à Notre-Dame de Consolation à l’occasion de l’évènement “Conso”. Il s’agit de la cinquième édition de ce rassemblement chrétien, accessible cette année à tous les croyants de 13 à 30 ans. Sport, témoignages et veillées sont au rendez-vous avec quelques nouveautés.

consolation diocèse jeunes
Publié le 1 juillet à 15h22 par Sacha B. • Membre
France
Religion Société

Conflit Iran-Israël : Bruno Retailleau demande aux préfets une “vigilance accrue” près des lieux de culte, écoles…

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a demandé aux préfets d'accroître la vigilance sur le territoire national notamment sur les lieux de culte, les rassemblements festifs et les intérêts israéliens et américains, dans un télégramme envoyé vendredi 13 juin après l'attaque israélienne en Iran.

armée Bruno Retailleau islam judaisme militaire préfecture sentinelle
Publié le 15 juin à 09h16 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Religion Santé

Aïd-el-Kébir le 28 juin : quels sont les 14 abattoirs autorisés en Bourgogne-Franche-Comté ?

Cette année, la fête de l’Aïd-el-Kébir débute le 6 juin 2025. Cette fête, qui dure traditionnellement trois jours, donne lieu à des abattages rituels d’animaux et doit se dérouler dans le respect des réglementations sanitaires, environnementales, relatives à la protection animale et commerciales, rappelle la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt dans un communiqué.

abattoir aïd-el-kebir fete halal islam mouton
Publié le 23 juin à 10h00 par Alexane
Besançon
Economie Religion Vie locale

Écoquartier Viotte inauguré : un projet de ”régénération urbaine” entre passé et avenir à Besançon

L’écoquartier Viotte à Besançon a été officiellement inauguré mercredi 7 mai 2025, en présence de nombreuses personnalités institutionnelles et acteurs immobiliers. Parmi elles, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, le préfet du Doubs, la présidente de la Région, la maire de Besançon, ainsi que les représentants de Territoire 25 et SMCI.

anne vignot écoquartier viotte fabrice jeannot gare viotte marie-guite dufay paul mourier pôle tertiaire besançon-viotte rémi bastille smci
Publié le 7 mai à 18h00 par Alexane
Franche-Comté
Religion Société

Meurtre dans une mosquée : un rassemblement républicain prévu ce mardi à Besançon

Vendredi 25 avril, Aboubakar Cissé a été assassiné dans la mosquée de la petite commune gardoise de La Grand-Combe par un Français âgé de 21 ans qui s’est depuis livré à la police. Le jeune Malien a été lardé de plusieurs dizaines de coups de couteau parce qu’il était musulman. En Franche-Comté, ils sont plusieurs à dénoncer cet acte à commencer par la Ville de Besançon qui prévoit un rassemblement républicain le 29 avril, mais également le groupe des élues S’unir pour Besançon, le parti Renaissance dans le Territoire de Belfort ou encore la grande mosquée de Belfort. 

assassinat mosquée rassemblement renaissance S'Unir pour Besançon ville de besançon
Publié le 28 avril à 17h28 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Religion

Nouvelle église Saint François d’Assise à Planoise : un appel au vote pour un projet architectural

Pour des raisons de sécurité, l’église Saint François d’Assise dans le quartier Planoise à Besançon, à la charge du diocèse, ne peut plus être ouverte au culte et doit être démolie. Le coût de la rénovation étant trop important, il était temps d’envisager la construction sur le même emplacement d’un nouvel édifice conforme aux normes actuelles. Un appel au vote pour choisir un projet architectural alternatif se déroulera du 31 mars au 18 avril 2025.

architecte église projet
Publié le 31 mars à 08h00 par Alexane
Franche-Comté
Religion

Canonisation des Carmélites de Compiègne : deux Francs-Comtoises deviennent Saintes

Le pape François vient de déclarer Saintes les 16 Carmélites de Compiègne guillotinées en pleine Terreur en 1794 à Paris. Les deux responsables de la communauté religieuse, Marie Madeleine Claudine Lidoine, prieure, et Marie-Anne Brideau, sous-prieure, étaient originaires du Doubs et du Territoire de Belfort. Le député européen Christophe Grudler, qui leur a consacré un livre en tant qu’historien, salue cette décision ”qui est une reconnaissance de leur sacrifice et un bel hommage”.

christophe grudler pape religion
Publié le 23 décembre 2024 à 18h02 par Alexane

La Grande Braderie d’Automne revient les 10 et 11 octobre 2025 au centre-ville de Besançon !

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025
Offre d'emploi

Cybersécurité en entreprise ? Venez au Cybersec'Day à la CCI

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Quand Rémy rencontre Decathlon, ça donne des stages vélo ‘‘enfants’’ !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Un petit tour aux Absinthiades de Pontarlier…
Infos Pratiques

Fermeture de la côte de Morre dès lundi et pendant 1 mois
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre valise DELSEY

Dans les coulisses de la fabrication de Lulu L’Ourson à Besançon…

Sondage

 11.55
nuageux
le 09/10 à 09h00
Vent
2.5 m/s
Pression
1024 hPa
Humidité
93 %
 