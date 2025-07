Une messe dans une ferme du Haut-Doubs en direct sur France 2 dimanche

Ce week-end des 5 et 6 juillet, 400 jeunes du diocèse de Besançon, issus du Doubs et de la Haute-Saône, sont attendus à Notre-Dame de Consolation à l’occasion de l’évènement “Conso”. Il s’agit de la cinquième édition de ce rassemblement chrétien, accessible cette année à tous les croyants de 13 à 30 ans. Sport, témoignages et veillées sont au rendez-vous avec quelques nouveautés.