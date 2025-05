Habemus Papam : Robert Francis Prevost est le nouveau pape

Le pape François vient de déclarer Saintes les 16 Carmélites de Compiègne guillotinées en pleine Terreur en 1794 à Paris. Les deux responsables de la communauté religieuse, Marie Madeleine Claudine Lidoine, prieure, et Marie-Anne Brideau, sous-prieure, étaient originaires du Doubs et du Territoire de Belfort. Le député européen Christophe Grudler, qui leur a consacré un livre en tant qu’historien, salue cette décision ”qui est une reconnaissance de leur sacrifice et un bel hommage”.