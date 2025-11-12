Mercredi 12 Novembre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Accès aux soins : 58% des habitants de Bourgogne-Franche-Comté insatisfaits

Publié le 12/11/2025 - 12:04
Mis à jour le 12/11/2025 - 12:04

Le média de Radio France, Ici, a partagé ce mercredi 12 novembre 2025 les résultats de la consultation citoyenne "Ma commune, mon maire et moi" concernant l’accès aux soins en Bourgogne-Franche-Comté. Il ressort de ce sondage que 58% des habitants de la grande région ne sont pas satisfaits de l’accès aux soins là où ils vivent. 

© Élodie R.
© Élodie R.

Chaque mois, en vue des élections municipales 2026 un questionnaire est proposé, avec Odoxa, sur ici.fr. Chaque questionnaire est accessible pendant deux semaines, en bas de tous les articles du site internet puis est ensuite analysé par l’institut Odoxa qui en tire des résultats à la fois nationaux mais aussi territorialisés pour « mieux visualiser les singularités de nos régions » précise Ici dans son communiqué.

Parmi les principaux enseignements en Bourgogne Franche-Comté :

  • 59% des habitants de Bourgogne-Franche-Comté estiment qu’il est difficile d’accéder à un service d’urgence (Moyenne nationale : 55%)
  • 55% des habitants de Bourgogne-Franche-Comté estiment qu’il est difficile de consulter un médecin généraliste (Moyenne nationale : 58%)
  • 84% des habitants de Bourgogne-Franche-Comté estiment qu’il est difficile de consulter un médecin spécialiste (Moyenne nationale : 81%)
  • 54% des habitants de Bourgogne-Franche-Comté sont insatisfaits de l’accès aux soins de natalité dans leur commune (Moyenne nationale : 54%)
  • 57% des habitants de Bourgogne-Franche-Comté sont insatisfaits de l’accès à un médecin traitant dans leur commune (Moyenne nationale : 59%)
  • 75% des habitants de Bourgogne-Franche-Comté sont insatisfaits de l’accès à des professionnels de santé mentale (Moyenne nationale : 73%)
  • 48% des habitants de Bourgogne-Franche-Comté ont confiance dans leur maire pour améliorer l’accès à la santé et prévention dans leur commune (Moyenne nationale : 46%)
  • 49% des habitants de Bourgogne-Franche-Comté sont satisfaits de l’action de leur maire pour la santé des habitants (Moyenne nationale : 47%)

Une insatisfaction constatée également au niveau national

6 Français sur 10 sont insatisfaits de l’accès aux soins là où ils vivent.

Principaux enseignements :

Les Français jugent que l’o?re locale de soins est insatisfaisante dans de nombreux domaines majeurs comme l’accès aux soins liés à la natalité (54% d’insatisfaction), à un médecin traitant (59%), ou à un professionnel de santé mentale (73%).

Dans ce contexte critique, 53% des Français ne font pas confiance à leur maire, pourtant leur élu préféré, pour améliorer l’accès à la santé et la prévention dans leur commune.

Pour améliorer la prise en charge de la santé des habitants de leur commune, les Français identifient deux mesures prioritaires :

  • Ils sont 59% à estimer qu’il faut développer des maisons de santé.
  • Ils sont 54% à estimer qu’il faut favoriser l’installation de médecins.

Pour la majorité des Français, la priorité du maire de leur commune est de faciliter l’accès aux médecins, qu’il s’agisse de spécialistes (56%) ou de généralistes (53%).

"Ma commune, mon maire et moi", une grande consultation citoyenne lancée par Ici, avec Odoxa

  • Chaque mois, le réseau des 44 radios locales d’ICI interroge les Français sur le rôle de leur maire concernant une thématique particulière, dans le cadre de la grande consultation citoyenne intitulée "Ma commune, mon maire et moi". Retrouvez toutes les informations sur ici.fr

ici besançon médecin soins sondage

Publié le 12 novembre à 12h04 par Elodie Retrouvey
