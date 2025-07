Accord conclu pour protéger les salariés de l’usine Tetra Pak de Longvic

Face à la perspective de fermeture, les salariés ont engagé un mouvement de grève pour défendre leurs emplois et l’avenir de l’usine. François Rebsamen, président de Dijon Métropole et ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, s’est rendu sur place le 28 juin pour rencontrer salariés et direction. Il a suivi de près l’évolution des négociations et des positions des parties concernées.

Un accord signé après plusieurs semaines de négociations

Après plusieurs semaines de discussions intenses, un accord a été conclu afin de protéger les salariés de l’usine. Le ministre François Rebsamen s’est déclaré "soulagé et satisfait de cette issue positive". Il a également salué "l’engagement de l’ensemble des parties prenantes ayant permis d’aboutir à cet accord : les salariés, leurs représentants syndicaux, la direction, mais aussi le ministre de l’Industrie et de l’Énergie, Marc Ferracci, et la ministre du Travail et de l’Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet, qui l’ont appuyé dans le suivi de ce dossier".

Pour François Rebsamen, cette avancée est "importante, qui reconnaît le travail de toutes celles et ceux qui font vivre ce site". Il a annoncé son engagement personnel en précisant qu’il "suivra personnellement la mise en œuvre effective de cet accord".