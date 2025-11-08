Samedi 8 Novembre 2025
Alexandrie revient un nouvel EP le 7 novembre 2025

Publié le 08/11/2025 - 10:30
Le musicien bisontin Alexandrie – alias Antoine Passard – a dévoilé son nouvel EP le 7 novembre 2025. Ce disque marque un nouveau chapitre dans le parcours de l’artiste, entre pop élégante et authenticité brute, produit par le label Upton Park.

Alexandrie © Claire Passard
Chantant en français, Alexandrie s’impose comme une nouvelle voix de la pop hexagonale, à la fois moderne, humaine et résolument sincère. Sa musique, influencée par Daniel Balavoine, Malik Djoudi ou encore Tame Impala, se distingue par un soin particulier porté aux arrangements et à la production. Mais pour ce nouveau disque, un détail change tout : la boîte à rythmes laisse place à la batterie, instrument central du projet. Derrière les fûts, Alexandrie mène la danse, articulant sa musique autour d’une énergie organique et d’une voix claire, perchée, éclatante de vérité… en particulier quand on écoute ”Rockstar” !

Sur scène, Alexandrie propose désormais une formule épurée et audacieuse : un face-à-face entre le batteur-chanteur et un homme à tout faire aux synthétiseurs. Une configuration qui met en valeur le dialogue entre rythme et textures électroniques, entre pulsation et émotion.

Entre héritage et modernité

Avec ce retour, Alexandrie s’inscrit dans la lignée des chanteurs-batteurs dans une version contemporaine, ancrée dans la pop actuelle. Une fusion rare où la virtuosité instrumentale rencontre la sensibilité d’auteur-compositeur.

Le nouvel EP d’Alexandrie est disponible sur toutes les plateformes depuis le 7 novembre 2025. Avis aux amatrices et amateurs de pop française exigeante, habitée et lumineuse...

alexandrie antoine passard EP musique

Publié le 8 novembre à 10h30 par Alexane
