Besançon
Economie

Ambiance bar à jeux et cuisine mexicaine pour la réouverture du Pixel à Besançon

Publié le 20/01/2026 - 08:00
Mis à jour le 19/01/2026 - 18:02

Situé en plein coeur de la Cité des Arts, le Pixel a fermé ses portes le 1er décembre 2023. Deux ans plus tard, le voilà qu’il s’apprête à rouvrir ses portes sous l’impulsion d’Eric Grux, Jocelyn Lamy et Johann Donnenwirth. À eux trois, ils représentent respectivement les entreprises Jinic Media, Lamy traiteur (Samouraï sushis) et les Jeux de la Comté et ont décidé d’unir leurs forces pour transformer Le Pixel en restaurant, coffee shop et bar à jeux, nommé Taqueria Quest. La pré-ouverture aura lieu le 30 janvier 2026 et l’ouverture officielle est prévue pour la fin du mois de février. 

Johann Donnenwirth, Jocelyn Lamy et Eric Grux, les gérants de Taqueria Quest - Le Pixel. © Taqueria Quest
© Élodie R.
© Élodie R.
1/3 - Johann Donnenwirth, Jocelyn Lamy et Eric Grux, les gérants de Taqueria Quest - Le Pixel. © Taqueria Quest
2/3 - © Élodie R.
3/3 - © Élodie R.

Eric Grux est un passionné de jeux et l’un des fondateurs du festival Ludinam. Mais il est aussi papa d’un enfant qui est au conservatoire et a donc passé de longs moments à regarder la vitrine vide du Pixel. Jusqu’au jour où il décide d’appeler son ami Jocelyn Lamy, traiteur et notamment gérant de l’enseigne Samouraï sushis, qu’il a rencontré à l’occasion du festival Ludinam, pour lui parler de son projet de restaurant qui fait aussi coffee shop moderne avec jeux de société et événements. "Ça tombait bien car Jocelyn avait pour projet de lancer une taqueria", nous explique Eric.

Ravi du concept mettant en avant "la restauration mexicaine de qualité avec de vrais tacos à base de viande effilochée cuite pendant 5 à 8h, des produits frais…", Eric Grux lui propose alors de collaborer afin de postuler au second appel d’offres. À la recherche d’un troisième collaborateur, ils font appel à Johann Donnenwirth des Jeux de la Comté, qui avait pour sa part, un besoin d’expansion sur les animations proposées dans sa boutique. "Je pense les avoir tous les deux convaincus en l’espace d’1 min 30", nous confie Eric Grux, heureux de s’être associé avec "des gens avec qui il y a une confiance totale. On se connaît bien et on apprécie de travailler ensemble".

Aléas et contre-temps

L’appel d’offres remporté en mai 2025, les choses prendront finalement du retard, la faute à "la perte de l’agrément d’accueil du Pixel, fermé depuis trop longtemps". Face à ces "aléas de la vraie vie", les trois comparses doivent alors "tout recréer" en passant par un "dossier très complexe" qui mettent leurs nerfs à rude épreuve. "C’est très frustrant car on perd du temps pour des détails", nous résume Eric mais "on fait avec"d’autant que "tout le monde a été réactifs et compétents, notamment les agents de Grand Besançon Métropole qui se sont montrés aux petits soins avec nous". Leur patience est finalement récompensée puisque les trois nouveaux gérants ont récemment eu l’autorisation finale et auront les clés dès cette semaine. 

Manger, jouer et partager

Chez Taqueria Quest, Eric Grux vise une ambiance mélangeant à la fois "pop culture, rencontres, fiesta de Los muertos" où évolueront cinq salariés à temps plein. Le lieu s’adressera aussi bien aux familles, qu’aux groupes d’amis, aux joueurs, aux curieux ou encore aux gourmands. En journée, l’endroit prendra l’apparence d’un café moderne proposant à boire et à manger aussi bien dans la tasse que sous forme de pâtisseries. Le midi, la cuisine mexicaine festive et colorée a été pensée pour le partage. Le soir, le jeu s’accompagne d’un repas ou d’un apéritif entre amis. Un grand ensemble de jeux sera ainsi mis à disposition sur place. Néanmoins, "cela reste une possibilité pas une obligation", insiste Eric, "le but étant que tout le monde s’y sente bien". La restauration, quant à elle, sera de qualité avec un "engagement RSE qui vise d’être le plus local possible quand c’est possible". 

© Taqueria Quest

Les horaires sont encore à affiner mais on sait d’ores et déjà que les portes seront ouvertes du mardi au dimanche, avec toutefois une plus petite amplitude sur le dimanche. 

Les Bisontins pourront donc découvrir Pixel sous sa nouvelle forme, Taqueria Quest, dès le 30 janvier prochain à l’occasion de la Nuit de la cité des arts. Un bon départ, espérons-le pour le Pixel qui, avec les autres entités de la cité des Arts, espère "retrouver un rayonnement sur ce lieu". Pour Eric Grux, "il y a une volonté de nous tous de recréer un dynamisme autour de cet endroit", alors les acteurs se sont mis à travailler ensemble à l’image de cette "Nuit du Conservatoire" transformée cette année en "Nuit de la Cité des arts". 

Pour cela, Eric Grux, Jocelyn Lamy et Johann Donnenwirth ont pour objectif de "créer des liens avec les membres de la cité des arts tels que le Conservatoire et le FRAC mais également Bastion et la Rodia" situés à quelques mètres de là pour "faire des choses ensemble". Restauration avant concerts mais aussi événements autour de l’art… les idées ne manquent pas. 

Ouverture espérée d'ici fin février

Si la date d’ouverture réelle n’est quant à elle pas encore clairement définie, Eric Grux espère qu’il "n’y aura pas de mauvaise surprise" et que les vacances de février permettront de s’installer pour une ouverture espérée d’ici fin février 2026. 

Le bail étant d’une durée de six ans, renouvelable sous condition de mise en concurrence, cela "laisse le temps de voir venir" et de "développer le projet jusqu’au bout", résume Eric Grux. "C’est une durée de vie qui nous convient pour un projet, cela offrira peut-être une porte de sortie si on ne veut plus faire ça, eh bien tant mieux. Ou si, au contraire, on sent qu’on est motivé et que l’on aura peut-être ouvert d’autres antennes parce que ça fait partie des projets eh bien, on verra…"

Taqueria Quest - Le Pixel 

Publié le 20 janvier à 08h00
