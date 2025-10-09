Après Besançon, un nouveau Quick ouvre ses portes à Botans

Après l'annonce du r etour de l'enseigne à Chateaufarine , un nouvel établissement Quick ouvrira ses portes le 9 octobre 2025 à Botans dans le Territoire de Belfort. Julien Evora sera à la tête du restaurant franchisé qui précise avoir recruté 60 personnels.

Le nouveau restaurant Quick de Botans disposera de 138 places assises, dont 98 en salle et 40 en terrasse. Il arborera le dernier décor de l’enseigne, "en phase avec la nouvelle identité de marque" précise le groupe dans son communiqué et une décoration "conviviale et urbaine".

La clientèle aura à sa disposition des bornes de commandes et pourra également bénéficier de la vente à emporter, ainsi que de la livraison à domicile. Le restaurant sera également équipé d’une fonction "drive" et d’un espace de jeux pour enfants.

60 emplois en CDI

En salle, le restaurant proposera de la vaisselle réutilisable pour tous les repas et boissons consommés sur place.

Quick assure avoir recruté 60 personnes en CDI (directeur, manager, équipiers experts et équipiers) pour la nouvelle enseigne qui ouvrira le 9 octobre 2025.

"C’est une vraie fierté de participer au rayonnement de la marque dans le département du Territoire de Belfort. Tout est prêt pour proposer une offre de restauration de qualité et faire (re)découvrir au plus grand nombre nos recettes mythiques comme le Giant ou la gamme des Long, ou bien encore les dernières créations de l’enseigne", a déclaré le gérant Julien Evora.