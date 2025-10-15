Arti Show" : l’art de manier les feux d’artifice depuis 15 ans de la Franche-Comté aux quatre coins de la France...

Née le 1er octobre 2010, la société Arti-show intervient partout en France, mais privilégie sa région d’origine et de cœur, la Franche-Comté. En perpétuel renouvellement, elle propose en cette fin d’année 2025 un concept original : les feux en plein jour…

Si tout le monde connaît les feux d’artifice tirés à la tombée de la nuit, il faut savoir qu’il est désormais possible de voir des feux en plein jour. Quezako ? Julien Chenu, le gérant, nous en parle…

maCommune.info : Vous proposez des feux de jours, qu’est-ce que c’est ?

Julien Chenu : "Ce sont des cartouches de fumigènes colorés que nous pouvons installer de différentes manières, en tir droit, en éventaillé... Ce type de prestation peut convenir pour des particuliers, mariages, anniversaires, baby showers, mais aussi pour les collectivités, les associations sportives, les entreprises à l'occasion de portes ouvertes, inaugurations…"

mC : Comment en êtes-vous venu à vous lancer dans la pyrotechnie ?

Julien Chenu : "Arti-Show est né presque par hasard, comme un challenge à réaliser. Nous pensions à l'époque ne réaliser que quelques feux d'artifices par année ici et là tout en conservant nos activités principales. Puis, avec l'aide des médias et le bouche à oreille, nous avons su évoluer chaque année pour arriver aujourd'hui à 90 spectacles par an.

Chaque artificier possède un agrément préfectoral ainsi que la qualification C4 niveau 1 et 2 ce qui nous permet de mettre en œuvre les plus gros spectacles pyrotechniques. Cette qualification s'obtient après une formation de sept jours dans un centre agrée".

mC : Quelles sont les spécificités de la pyrotechnie ?

Julien Chenu : "C’est un métier certes dangereux mais très intéressant et passionnant. Il nous permet de voyager un peu partout, de découvrir des sites originaux, parfois insolites dans de belles et majestueuses propriétés. Nous faisons aussi de belles rencontres comme des artistes, des comédiens et des chanteurs. Il y a aussi des inconvénients, tels que les conditions météo comme par exemple un vent supérieur à 54 km/h qui nous force à annuler un spectacle".

mC : Quel est le meilleur souvenir que vous gardez ?

Julien Chenu :"Il y en a tellement ! Sur les plages en bord de mer, dans les châteaux, chaque prestation est presque unique ! Nous avons côtoyé quelques stars comme la chanteuse Ecco, Guillaume Aldebert, Lilian Renaud, Hubert-Félix Thiéfaine, Axel Bauer, Les Nèg' Marrons, Danakil et bien d'autres noms très célèbres dont nous devons taire leurs identités par secret professionnel".

mC : Une anecdote ?

Julien Chenu : "Une parmi tant d'autres... Avoir réalisé le 25e anniversaire de la radio France Bleu Besançon. C'était en 2011, à la Rodia Besançon, il y avait plusieurs milliers d'invités, entre autre Laurence Sémonin alias " La Madeleine Proust ". Nous avons eu la chance de boire un verre à ses côtés puis nous a déclaré avec son fort accent du haut Doubs " Rhooo, que c'était bien beau votre feu d'artifice ! Vous faites aussi pour les particuliers ? " Quelques semaines plus tard, nous avons été invités chez elle pour réaliser un repérage de site afin de mettre œuvre un feu d'artifice à l'occasion de son anniversaire. Elle nous a reçu avec café et tarte aux pommes faite maison, une dame très sympathique".

mC : Qui peut faire appel à vous ?

Julien Chenu : "Tout le monde et pour toutes les occasions. Nous sommes basés à Mercey-le-Grand, entre Dole et Besançon. Toutes nos offres, types de prestations, vidéos et tarifs sont à découvrir sur www.arti-show.fr ".

Arti Show en quelques dates clés :