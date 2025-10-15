Mercredi 15 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Franche-Comté
Economie

Arti Show" : l’art de manier les feux d’artifice depuis 15 ans de la Franche-Comté aux quatre coins de la France...

Publié le 15/10/2025 - 14:00
Mis à jour le 15/10/2025 - 12:24

Née le 1er octobre 2010, la société Arti-show intervient partout en France, mais privilégie sa région d’origine et de cœur, la Franche-Comté. En perpétuel renouvellement, elle propose en cette fin d’année 2025 un concept original : les feux en plein jour…

© Arti-Show
© Arti-Show
© Arti-Show
© Arti-Show
1/4 - © Arti-Show
2/4 - © Arti-Show
3/4 - © Arti-Show
4/4 - © Arti-Show

Si tout le monde connaît les feux d’artifice tirés à la tombée de la nuit, il faut savoir qu’il est désormais possible de voir des feux en plein jour. Quezako ? Julien Chenu, le gérant, nous en parle…

maCommune.info : Vous proposez des feux de jours, qu’est-ce que c’est ?

Julien Chenu : "Ce sont des cartouches de fumigènes colorés que nous pouvons installer de différentes manières, en tir droit, en éventaillé... Ce type de prestation peut convenir pour des particuliers, mariages, anniversaires, baby showers, mais aussi pour les collectivités, les associations sportives, les entreprises à l'occasion de portes ouvertes, inaugurations…"

mC : Comment en êtes-vous venu à vous lancer dans la pyrotechnie ?

Julien Chenu : "Arti-Show est né presque par hasard, comme un challenge à réaliser. Nous pensions à l'époque ne réaliser que quelques feux d'artifices par année ici et là tout en conservant nos activités principales. Puis, avec l'aide des médias et le bouche à oreille, nous avons su évoluer chaque année pour arriver aujourd'hui à 90 spectacles par an.

Chaque artificier possède un agrément préfectoral ainsi que la qualification C4 niveau 1 et 2 ce qui nous permet de mettre en œuvre les plus gros spectacles pyrotechniques. Cette qualification s'obtient après une formation de sept jours dans un centre agrée".

© Arti-Show

mC : Quelles sont les spécificités de la pyrotechnie ?

Julien Chenu : "C’est un métier certes dangereux mais très intéressant et passionnant. Il nous permet de voyager un peu partout, de découvrir des sites originaux, parfois insolites dans de belles et majestueuses propriétés. Nous faisons aussi de belles rencontres comme des artistes, des comédiens et des chanteurs. Il y a aussi des inconvénients, tels que les conditions météo comme par exemple un vent supérieur à 54 km/h qui nous force à annuler un spectacle".

mC : Quel est le meilleur souvenir que vous gardez ?

Julien Chenu :"Il y en a tellement ! Sur les plages en bord de mer, dans les châteaux, chaque prestation est presque unique ! Nous avons côtoyé quelques stars comme la chanteuse Ecco, Guillaume Aldebert, Lilian Renaud, Hubert-Félix Thiéfaine, Axel Bauer, Les Nèg' Marrons, Danakil et bien d'autres noms très célèbres dont nous devons taire leurs identités par secret professionnel".

© Arti-Show

mC : Une anecdote ?

Julien Chenu : "Une parmi tant d'autres... Avoir réalisé le 25e anniversaire de la radio France Bleu Besançon. C'était en 2011, à la Rodia Besançon, il y avait plusieurs milliers d'invités, entre autre Laurence Sémonin alias " La Madeleine Proust ". Nous avons eu la chance de boire un verre à ses côtés puis nous a déclaré avec son fort accent du haut Doubs " Rhooo, que c'était bien beau votre feu d'artifice ! Vous faites aussi pour les particuliers ? " Quelques semaines plus tard, nous avons été invités chez elle pour réaliser un repérage de site afin de mettre œuvre un feu d'artifice à l'occasion de son anniversaire. Elle nous a reçu avec café et tarte aux pommes faite maison, une dame très sympathique".

mC : Qui peut faire appel à vous ?

Julien Chenu : "Tout le monde et pour toutes les occasions. Nous sommes basés à Mercey-le-Grand, entre Dole et Besançon. Toutes nos offres, types de prestations, vidéos et tarifs sont à découvrir sur www.arti-show.fr ".

Arti Show en quelques dates clés :

  • 2010 : Année de création Arti-Show Feux d’artifices.
  • 2018 : Création du dépôt de stockage 2 000 m2.
  • 2018/2019 : Enregistrement préfectoral sous la législation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement. (ICPE)
  • 2020 : Première extension du dépôt 2 500 m2.
  • 2023 : Deuxième extension du dépôt 3 000 m2.
  • 2025 : Troisième extension du dépôt 4 000 m2.
  • 90 : Spectacles tirés chaque année.
  • 28 : Choix de spectacles.
  • 23 : Artificiers.

Allez + loin

arti-show feux d'artifice spectacle

Publié le 15 octobre à 14h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Franche-Comté
Economie

Arti Show” : l’art de manier les feux d’artifice depuis 15 ans de la Franche-Comté aux quatre coins de la France…

Née le 1er octobre 2010, la société Arti-show intervient partout en France, mais privilégie sa région d’origine et de cœur, la Franche-Comté. En perpétuel renouvellement, elle propose en cette fin d’année 2025 un concept original : les feux en plein jour…

arti-show feux d'artifice spectacle
Publié le 15 octobre à 14h00 par Hélène L.
Besançon
Economie Société

Droit de réponse – Le collectif C.H.U.T répond à un article sur le Tandem et dénonce “les nuisances sonores” du bistrot

DROIT DE RÉPONSE • À la suite de la publication le 7 octobre 2025 sur maCommune.info de l’article intitulé "Le Tandem change d’équipe à Besançon : une nouvelle ère pour le bistrot culturel et des adieux le 12 octobre", le Collectif des habitants ulcérés par le tintamarre (C.H.U.T) a souhaité exercer son droit de réponse. Regroupant des résidents du centre-ville de Besançon, le collectif entend rappeler ses préoccupations liées aux nuisances sonores et conteste la vision jugée "méliorative" de l’établissement présentée dans l’article. Dans un texte détaillé, C.H.U.T met en cause la direction du bar Le Tandem, évoquant des dépassements récurrents des seuils sonores réglementaires, des conflits avec des riverains, et un manque de respect du cadre patrimonial et légal.

le tandem nuisances
Publié le 15 octobre à 10h45 par Alexane
Haut-Doubs
Economie Loisirs

Le Pays du Haut-Doubs adopte son Masterplan pour un tourisme durable à l’horizon 2040

Le territoire du Haut-Doubs vient d’adopter son Masterplan de la transition du tourisme et des loisirs 2024–2040, un schéma stratégique destiné à accompagner la mutation du secteur face aux enjeux climatiques, économiques et sociétaux. Signé officiellement le 14 octobre 2025, ce plan fixe les grandes orientations pour un tourisme plus durable et une meilleure valorisation des ressources locales.

loisirs syndicat mixte du mont d'or tourisme
Publié le 15 octobre à 10h13 par Alexane
Larnod
Economie Vie locale

Larnod : un cabaret transformiste pour sauver le chiffre d’affaires de la boulangerie

VIDÉO LONG FORMAT • À Larnod, le boulanger Romain et son mari Aurélien se griment en personnages hauts en couleur plusieurs soirées dans l’année pour accueillir les spectateurs dans leur Rominoushow. "Le premier jour" est une version plus aboutie du spectacle né et mis sur pied pour compenser la perte de chiffre d’affaires causé par les six semaines de fermeture de la côte de Larnod durant l'été 2025. Une trentaine de dates de leur cabaret transformiste sont proposées jusqu’à la fin juin 2026. Rencontre avec ce couple prêt à brûler les planches (mais pas le pain) !

boulanger c'est nouveau ! cabaret restaurant transformisme
Publié le 14 octobre à 18h00 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Economie Nature

Dermatose bovine : des milliers d’animaux sous haute surveillance dans le Doubs

Suite à un premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNC) confirmé samedi dans le Jura, le préfet du Doubs a souhaité faire un point sur la situation dans le département ce 13 octobre 2025. Au total, 247 communes, sur les 563 du département, sont concernées. Des règles strictes de confinement sont en vigueur.

bovin chambre d'agriculture dermatose dermatose bovine prefecture du doubs vache
Publié le 13 octobre à 18h00 par Hélène L.
Besançon
Economie Société

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

QUOI DE 9 ? • Le showroom Artémis, spécialiste de l’aménagement extérieur et du mobilier design, ouvre grand ses portes pendant trois jours exceptionnels du 23 au 25 octobre 2025, de 10h à 19h, placés sous le signe de l’inspiration, du conseil et des bonnes affaires…

décoration grand destockage jardin luminaire paysagiste quoi de 9 salon de jardin vaisselle
Publié le 13 octobre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Economie
Publi-Infos

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

PUBLI-INFOS • Trait d’union entre la Bourgogne et la Franche-Comté, "Loiseau du Temps" se situe au rez-de-chaussée d’un superbe édifice classé, à Besançon. Pour cette dernière partie de l’année y est célébrée une association pleine de sens avec  "Vive la Bourgogne Franche-Comté".

loiseau du temps notre terroir producteurs régionaux quoi de 9 restaurant Vive la Bourgogne Franche-Comté
Publié le 13 octobre à 07h00 par Macommune.info
Franche-Comté
Economie
Publi-Infos

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !

PUBLI-INFO • Après deux années difficiles, le marché immobilier franc-comtois montre enfin quelques signes de reprise, portés par la détente des taux et le retour progressif des primo-accédants. Mais les freins persistent : coût du neuf, contraintes énergétiques et incertitudes économiques. Pour faire le point sur ces tendances et les perspectives du marché, Olivier Cassard, Responsable Marché de l’Habitat au Crédit Agricole Franche-Comté, livre son analyse.

crédit agricole franche-Comté immobilier olivier cassard propriétaire
Publié le 13 octobre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Economie Vie locale

En images – La Grande braderie d’automne de Besançon bat son plein !

DIAPORAMA • La Braderie d'automne organisée par l'Union des commerçants de Besançon a démarré dans les rues du centre-ville ce vendredi 10 octobre. Sous un soleil radieux, nombreuses et nombreux sont les visiteurs à venir faire de bonnes affaires depuis l'ouverture.

braderie braderie d'automne commerce shopping ucb union des commercants besancon
Publié le 10 octobre à 16h00 par Alexane
Besançon
Economie Vie locale

En difficulté financière, la boutique Goodiiz du centre-ville lance une cagnotte en ligne

Irving Sarrazin, gérant de la boutique Goodiiz, a lancé un appel à l’aide le 3 octobre dernier sur les réseaux sociaux pour tenter de sauver son commerce situé au 79 grande rue à Besançon. La raison ? 6.000€ de TVA réclamés "au pire moment" par l’Urssaf au gérant qui, face à un manque de trésorerie, ne voit d’autre solution que de demander de l’aide via une cagnotte en ligne

cagnotte commerces déficit Goodiiz
Publié le 10 octobre à 08h00 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Economie Social

En Franche-Comté, les Casques Bleus accompagnent les chefs d’entreprise en détresse

L’association Casques Bleus 25 a tenu jeudi 9 octobre 2025 une conférence de presse à Besançon pour présenter son dispositif d’accompagnement des dirigeants d’entreprise en difficulté. Créée en janvier 2024, la structure départementale fait partie du réseau Casques Bleus France, né en 2018 dans le Nord Franche-Comté à la suite du suicide d’un chef d’entreprise.

accompagnement casques bleus entreprises
Publié le 9 octobre à 18h00 par Alexane

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Le musée d’Orsay expose une rareté du peintre Gustave Courbet
Offre d'emploi

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Larnod : un cabaret transformiste pour sauver le chiffre d’affaires de la boulangerie
Jeu-concours

Jeu-concours valise DELSEY : découvrez les résultats !

"Un verre, une oeuvre" revient au musée des beaux-arts de Besançon

Sondage

 15.01
ciel dégagé
le 15/10 à 15h00
Vent
4.42 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
68 %
 