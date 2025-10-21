Atelier textile jurassien : “nous avons capitalisé assez de commandes pour finir l’année 2025”

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Lancée en 2020 suite à un important besoin de fabrication locale de masques pour lutter contre le Covid-19, L’Atelier textile Jurassien s’est réinventée depuis, mais s’est trouvé en difficulté financière en juillet dernier, date à laquelle un appel a commandes à a été lancé. On fait le point…

L’entreprise se donnait jusqu’à la fin du mois de septembre 2025 pour trouver 5.000 commandes. Après un dernier appel aux commandes, c’est mission accomplie.

Contactée, L’Atelier textile Jurassien explique : "Grâce à notre message sur les réseaux nous avons eu beaucoup de retours et avons capitalisé assez de commandes pour finir l'année 2025 dans un premier temps".

Dans un second temps, l’entreprise indiqué "avoir des contacts très intéressants qui ont besoin d'être travaillés pour peut être voir le jour en 2026".

Si un répit est donc accordé à l’entreprise, son avenir est encore incertain.

À propos de l’entreprise

L’Atelier Textile Jurassien a été créé en 2020 suite à un important besoin de masques. Il a ensuite reconduit son activité sur la production de pièces à destinations des professionnels. Il emploie 15 personnes, dont trois en contrat à durée déterminée d’insertion (CCDI).

Qui peut aider l’entreprise ?

En soi tout le monde, même si L’Atelier Textile Jurassien s’adresse en premier lieu aux professionnels (tenues pour l’industrie, le médical et la restauration). Les particuliers, collectivités ou associations peuvent participer, mais l’entreprise demande un minimum de 50 pièces afin "de mettre en place une chaîne de production" et ne "pas perdre d’argent".