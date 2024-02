Au Bastion, la salle de création et de diffusion n’a plus de poteau !

Le Bastion a inauguré jeudi 8 février 2024 son espace de création et de diffusion… suite à la suppression d’un poteau, du fameux poteau, situé devant la scène, très gênant tant pour les artistes et les techniciens que pour le public.

C’est grâce à la participation du Conseil national de musique, de Grand Besançon Métropole, du mécénat, du Bastion et ses partenaires privés dont le Crédit Agricole Franche-Comté et d'un appel au financement participatif lancé fin 2023 et ses 112 donateurs et donatrices que l’association a pu (enfin !) retirer ce pilier qui ne supportait rien et que personne ne supportait. Coût de l'opération : 145.000 euros.

"Cette chute du poteau est le résultat d'une grande mobilisation"

Désormais, cet espace de création et de diffusion est net. Les usagers vont pouvoir y travailler dans un confort certain et le public pourra admirer les artistes sans obstruction visuelle.

Yann Morel, président du Bastion, a indiqué que "cette chute du poteau est le résultat d'une grande mobilisation, (...) cette verrue qui a empêché le public de voir les concerts et empêché les artistes d'entrer en interaction avec le public, ainsi que les techniciens lumière, est enfin partie."

Aline Chassagne, adjointe à la maire de Besançon en charge de la Culture, a déclaré : "On est heureux de voir que cet espace va s'ouvrir, c'est le moment de faire la fête à ce moment de la chute du poteau."

Cet effacement du poteau s'effectue alors que Le Bastion fête son 40e anniversaire cette année. Le premier rendez-vous ouvert au public est prévu le 16 février.

Infos +