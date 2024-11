”Au bout de ma table”, Marion Roch jouera son dernier album le 5 décembre à La Rodia

Avec ”Au bout de ma table”, Marion Roch montre au monde la puissance de sa voix, mais aussi celle de ses textes populaires et fédérateurs, ainsi que ses mélodies qui restent dans la tête comme celle du morceau Je recommence. Spoiler alert : vous allez la fredonner pendant un moment ! Avec ce titre, l’artiste se moque d’elle-même et de ses ritournelles. “J’en ai fini de l’amour et ses vertus. De ces conneries de toute façon moi j’y crois plus”, mais elle y revient toujours quand même…

De son passé d’éducatrice spécialisée, elle en a tiré une sensibilité et une empathie, mais aussi des chansons. Comme Achille, avec sa “joie” et sa “jolie danse”. Avec lui, elle dresse un portrait de cet enfant, en larme parce que content, “c’est moi qui t’explique mais c’est toi qui comprend”. Pour chanter - enfin - le handicap de manière joyeuse. Elle personnifie aussi La Bête au Ventre, celle qui assourdie parfois, qui veut souvent crier. Celle qu’elle a senti chez une jeune fille rencontrée dans un foyer, mais à qui tout le monde peut s’identifier. “Elle va te sauter à la gorge”, cette bête au ventre.

Dans Les Couleurs de Vancouver, elle se remémore ses voyages et en décrit les couleurs, elle chante sa grand-mère dans Tes Hirondelles comme la question de la force et de la parentalité dans Comment tu fais. Avec ”Au Bout de ma Table”, on s’identifie à des fracas de vie et envies d’indépendance en tant que femme et mère. Avec Avant d’avoir vécu, on s’interroge sur les actualités du monde.

Marion Roch, dans un travail d’écriture en binôme avec Yoann Guillouzouic, rassemble les choses et les autres dans dix chansons éloquentes, courageuses et généreuses.

Infos +