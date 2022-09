Offre d'Emploi : Avec ou sans le BAC, l'armee de Terre recrute dans la logistique et le transport.

Mission : Votre spécialité consiste à appuyer les mouvements d’unités militaires en les guidant sur des itinéraires reconnus au volant d’un véhicule blindé ou au guidon d’une moto. Vous réagissez à tout incident pouvant retarder le mouvement tout en renseignant votre hiérarchie sur les flux. Suivant le contexte, vous pouvez participer à des missions de protection de convois logistiques et réguler la circulation au sein de zones logistiques militaires

Avantages et rémunération

9 semaines, soit 45 jours/an de permission

-75% toute l'année avec la SNCF

Logement inclus

Repas inclus

Militaire du rang : 1 362 euros net/mois dès votre affectation, pour un célibataire, sans charge, hors primes

La rémunération Opération Extérieure (OPEX) peut être multiplié par 2,5.

PROFILS

Homme ou femme, de 17,5 à 30 ans

Nationalité française, en règle avec les obligations du service national JDC et jouissant de ses droits civiques

Pour le profil pilote moto : faire 1,70 m minimum

Vos qualités : sens pratique, goût pour l'organisation, autonomie

COMMENT DEVENIR COMBATTANT SPÉCIALISTE DE L'ESCORTE ?

ÉTAPE 1 : Je prends rendez-vous avec un Conseiller en Recrutement au CIRFA de Besançon pour discuter des opportunités professionnelles proposées par l'armée de Terre.

ÉTAPE 2 : Je passe des tests et je choisis mon orientation. Je signe mon contrat et je deviens soldat.

ÉTAPE 3 : Je suis la formation initiale pendant 3,5 mois en CFIM tout en percevant une rémunération.

ÉTAPE 4 : Je poursuis avec la formation spécialisée pendant 3 mois au sein du régiment d'affectation.

ÉTAPE 5 : Je suis affecté au poste d'opérateur de l'escorte routière dans le régiment choisi lors de mon orientation.

C’est une offre parmi les 16 000 postes proposés chaque année par l’armée de Terre.

Venez rencontrer le CIRFA de Besançon mercredi 13 juillet, place du 8 septembre, de 10h00 à 17h00

En effet, dans cette période déterminante de choix d’orientation pour les jeunes l’année prochaine, le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de Besançon invite tous les jeunes hommes et femmes de 16 à 30 ans à venir échanger avec des militaires et découvrir les nombreuses opportunités de carrières au sein de l’armée de Terre.

Vous rencontrerez de jeunes soldats engagés volontaires du 35RI et du 13 RG, présents pour partager leur expérience, leur quotidien, le choix de s’engager et de se mettre au service de la Nation.