Avenir du festival Détonation à Besançon : des groupes de travail ouverts au public

Lors de la première étape de concertation en octobre dernier, une centaine de personnes 78 personnes en présentiel et une trentaine en distanciel) avaient manifesté leur intérêt pour y participer. ”Cette dynamique citoyenne exceptionnelle atteste de l’importance que revêt le festival Détonation dans le paysage culturel et dans le cœur de chacun et chacune”, selon La Rodia, ”les débats ont été respectueux et chacun et chacune a su rester à l’écoute.”

C’était aussi une première expérience collective qui a permis des échanges entre des membres du Conseil d’Administration, des membres de l’équipe permanente, des spectateurs et spectatrices, des musiciens et musiciennes, des élus locaux, des associations locales partenaires, des mécènes etc.

Après le recueil des idées et propositions exprimées lors de cette réunion, l’équipe de direction de la Rodia a pu extraire trois thématiques prioritaires : l’identité du festival, son format et son modèle économique, son ancrage local et son attractivité. Ces thématiques seront travaillées dans des groupes de travail plus restreints.

Prochaines étapes de la concertation : les groupes de travail

Ces groupes de travail sont accessibles à toutes et tous sur inscription, ”mais les groupes sont constitués de manière à avoir un panel le plus diversifié des typologies des participants et participantes”, nous précise-t-on dans un communiqué. Les places sont restreintes à 20 participant(e)s par groupe.

Les personnes souhaitant participer à ces groupes de travail, mais ne pouvant pas se rendre disponibles sur les créneaux et jours proposés, ou arrivant après la jauge maximale, pourront toutefois recevoir le compte-rendu du groupe de travail par mail.

Le calendrier des groupes de travail :

Groupe de travail 1 : Identité du festival

Comment Détonation peut-il enrichir ses contenus tout en préservant son ADN artistique ?

Date : jeudi 16 novembre 2023 de 18h à 21h à la Rodia

Groupe de travail 2 : Format et modèle économique du festival

Comment le format du festival peut-il évoluer pour rester pertinent et être réalisable ?

Date : Lundi 27 novembre 2023 de 18h à 21h

Groupe de travail 3 : Ancrage local et attractivité du festival

Comment le festival Détonation peut-il vivre tout au long de l’année et renforcer son lien avec les forces vives du territoire ?

Date : Lundi 11 décembre 2023 de 18h à 21h

(Les inscriptions sont ouvertes auprès de la direction : david.demange@larodia.com)

A l’issue de ces trois groupes de travail, un temps de concertation restreint au sein de la gouvernance de la Rodia (comité de pilotage) permettra d’imaginer quelques scénarios possibles quant à la transformation du festival Détonation pour l’année 2024 et pour les années futures. Ces scénarios seront évalués et lors de la restitution finale des travaux, le scénario choisi sera présenté le 13 février 2024.