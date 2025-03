Besançon classée meilleure ville française pour "un sommeil de qualité"

Selon l’étude réalisée par le service de psychologie en ligne Unobravo, six Français sur 10 (62,4 %) déclarent subir des répercussions dans leur vie quotidienne en raison de problèmes de sommeil. Mais quelles sont les meilleures et les pires villes en France pour un sommeil de qualité ? L’étude s’est basée sur plusieurs critères comme la pollution sonore et lumineuse, la qualité de l'air, le débit Internet et le nombre de cafés…

Quelques points clés de l’étude :

Besançon est la meilleure ville française pour un sommeil de qualité, avec le débit Internet le plus bas du classement (incitant à moins de distraction avant de dormir), 54 % d’espaces verts et une pollution sonore et lumineuse parmi les plus faibles du classement (38 sur 100).

Saint-Etienne se place en deuxième position offrant le pourcentage le plus élevé d'espaces verts (57 %), ainsi que seulement 3,4 cafés pour 100 000 habitants, réduisant les options caféinés des Stéphanois en fin de soirée.