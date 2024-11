Besançon : des adolescents suspectés de guets-apens via un site de rencontres

Deux frères, âgés de 16 et 17 ans, identifiés par la police comme les leaders du groupe, ont été placés en détention provisoire, a précisé le procureur Étienne Manteaux à l'AFP. Deux autres jeunes hommes, de 16 et 18 ans, et une jeune fille de 15 ans ont été placés sous contrôle judiciaire.

Ils ont tous reconnu avoir participé à divers degrés aux faits d'extorsions en bande organisée commis via le site "Sugar Dady", qui cherche à "favoriser des relations entre une personne qui réussit financièrement avec une personne moins favorisée", selon la description du site, relève M. Manteaux.

Au total, l'enquête du Service local de police judiciaire de Besançon (SLPJ) a permis de retrouver cinq hommes, âgés de 42 à 56 ans, victimes de faits similaires.

Frappé et détroussé dans une cave

Les investigations ont débuté fin septembre avec le dépôt de plainte d'un homme de 42 ans. Il a expliqué qu'il avait rencontré une jeune femme sur le site et fixé une relation sexuelle tarifée avec elle. Mais le jour de la rencontre, il a été accueilli sur les lieux du rendez-vous, dans le quartier Planoise de Besançon, par un jeune homme qui l'a fait descendre dans une cave en lui plaçant un couteau sous la gorge. Deux complices les ont rejoints, "armés d'un hachoir et d'un grand couteau", selon le procureur.

Frappé et menacé, l'homme a remis 200 euros à ses agresseurs, ainsi que son téléphone portable, sa carte bancaire et ses codes. Il a été relâché dans la journée après avoir été menacé de représailles s'il parlait. Il a réussi à relever le numéro d'immatriculation de l'un de ses agresseurs, permettant ainsi aux policiers de retrouver leur trace. Dans ce groupe, une adolescente de 15 ans, petite amie de principal donneur d'ordres, postait des vidéos sur "Sugar Dady" et dialoguait avec les potentielles victimes pour les attirer.

Les enquêteurs ont retrouvé dans la cave deux couteaux et une matraque télescopique, selon le magistrat.

(AFP)