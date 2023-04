Besançon : il menace au couteau le conjoint de son ancienne copine

D'après les forces de l'ordre, l'homme a forcé la serrure de la porte pour pénétrer dans l'appartement. Muni d'un couteau, il a menacé le nouveau conjoint de son ancienne petite amie, présente sur les lieux. En reculant, la victime s'est blessée à cause de morceaux de miroir au sol.

Interpellé et transporté au commissariat de police, l'auteur des faits a été placé en garde à vue. Le mis en cause n'a pas reconnu les faits, il a nié la possession du couteau. Les trois individus ont entre 19 et 25 ans.

Remis en liberté, il sera convoqué au mois de mai pour un stage de responsabilisation à ses frais.