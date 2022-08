Besançon : il vole un short aux Passages Pasteur et menace d’égorger les policiers

Les policiers ont emmené l’individu au commissariat. Là-bas, il outrage et menace les fonctionnaires de police en mimant notamment un geste d'égorgement.

Après voir consulté le fichier des personnes recherchées, les policiers découvrent qu’il est recherché pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. A ce sujet, le mis en cause a déclaré être en France depuis août 2021 et qu’il ne possédait pas de document l’autorisant à séjourner et à circuler sur le territoire national.

Lors de son audition, le jeune homme a reconnu le vol chez Foot Locker ainsi que l’outrage envers les policiers, car les menottes étaient "trop serrées" en précisant qu’il avait parlé en arabe. Concernant le geste mimé d’un égorgement, il a expliqué qu’il ne s’adressait pas aux policiers, mais à lui-même.

Les trois policiers concernés ont déposé plainte en confirmant les violences exercées contre eux par cet individu.