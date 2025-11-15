Besançon : L214 interpelle les députés via les citoyens pour dénoncer l’élevage intensif

Suite à la publication de leur enquête publiée le mercredi 12 novembre 2025 dévoilant l'omniprésence de l'élevage intensif dans toutes les régions de France, l'antenne locale bisontine de l'association L214 a organisé ce samedi 15 novembre à Besançon une action de 10h30 à 13h, place du 8 septembre.

Les bénévoles ont invité les citoyennes et citoyens à interpeller leurs députés en remplissant des cartes postales-pétitions leur demandant de s'engager contre l'élevage intensif. Cette campagne lancée en juin a pour objectif de réduire de moitié le nombre d'animaux tués pour l'alimentation d'ici 2030.

Les députés ont en effet de nombreux leviers permettant d'atteindre cet objectif notamment en instaurant un moratoire sur les élevages intensifs et piscicoles, en développant l'offre végétale dans la restauration collective ou encore en soutenant le développement des filières agricoles végétales.

Plus de 150 cartes postales-pétitions ont été déposées dans une urne durant l'action et seront envoyées à l'Assemblée nationale.