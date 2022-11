Besançon : le Centre dramatique national prépare sa réouverture, après 6 mois de travaux

Le Centre dramatique national de Besançon Franche-Comté réouvre ses portes au public, les 4 et 5 novembre prochains, après six mois de fermeture pour travaux, dont la finalité permet d’améliorer la qualité de l’accueil des personnes à mobilité réduite. La jeunesse sera à l’honneur lors de ses retrouvailles avec le public, puisque les apprentis comédiens du DEUST Théâtre de Besançon présenteront un projet d’école "Comme il vous plaira" d’après Skaespeare sur la grande scène du théâtre.

L’équipe du Centre dramatique national de Besançon est impatiente de retrouver son public le 4 novembre prochain, après six mois de fermeture en raison de travaux programmés par la ville de Besançon. Ceux-ci permettent d’améliorer l’accueil des personnes à mobilité réduite. Elles peuvent dorénavant assister aux spectacles en étant installées en bas de salle, trois places leur seront dédiées, et quatre places en haut de salle seront à leur disposition, grâce à un ascenseur implanté dans le bar du théâtre. Les accompagnants des personnes à mobilité réduite bénéficieront également d’une place spécifique à côté des fauteuils roulants.

Cette longue période de travaux aura également permis de changer la scène de la grande salle du théâtre et d’améliorer globalement la qualité de l’accueil, en changeant notamment les ambiances lumineuses et en rénovant les parquets des différents espaces recevant le public.

Après de multiples péripéties liées au déroulement d’un long chantier et d’une inondation du théâtre au mois d’août, le calendrier initial est respecté.

15 jeunes comédiens à l'honneur

La directrice du Centre dramatique national, Célie Pauthe, a choisi de faire de cette réouverture un moment symbolique en mettant en scène, dans le cadre d’un projet d’école, 15 jeunes comédiens du DEUST Théâtre de Besançon.

Créé en 1996, le DEUST Théâtre est un dispositif original et quasi unique, n’existant qu’à Aix-Marseille et Besançon. Il prépare en deux ans des jeunes comédiens aux concours des grandes écoles nationales de théâtre dans le cadre d’un parcours universitaire professionnalisant. Les 4 et 5 novembre sur la grande scène du Centre dramatique national, puis ensuite en tournée en Franche-Comté, les 15 jeunes comédiens sous la houlette de la directrice du CDN, s’empareront de fragments de la pièce « Comme il vous plaira » et feront plonger le public bisontin dans l’univers onirique et subversif de la comédie Shakespearienne.

Pour ces retrouvailles, les deux représentations seront en entrée libre sur réservation au Centre dramatique national.

(Communiqué)