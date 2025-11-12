Mercredi 12 Novembre 2025
Besançon
Bijoux et objets d’art : le Crédit Municipal de Besançon organise une vente aux enchères exceptionnelle

Publié le 12/11/2025 - 16:20
Le Crédit Municipal de Besançon, agence du Crédit Municipal de Bordeaux, annonce une vente aux enchères dédiée aux bijoux, montres, objets précieux et objets d’art. Cet événement se tiendra le jeudi 20 novembre 2025 à l’Hôtel des ventes à Besançon.

© Klimkin/Pixabay

Ouverte au grand public comme aux collectionneurs avertis, cette vente est présentée comme une occasion unique d’acquérir des pièces authentiques et expertisées. La participation sera possible en salle, aux côtés du commissaire-priseur, ou en ligne, via la plateforme Interenchères.

Des lots d’exception au cœur de Besançon

Chaque pièce mise en vente a été expertisée par la maison de ventes de Maître Dufreche, commissaire-priseur judiciaire chargé de la direction de la vente. Cette expertise garantit, selon les organisateurs, "authenticité, traçabilité et confiance". Les lots incluront des bijoux, montres et objets d’art sélectionnés pour leur qualité et leur histoire.

Investir dans des valeurs refuges

Dans un contexte économique incertain, le Crédit Municipal met en avant le caractère tangible et durable de ce type d’investissement : "cette vente est l’occasion d’investir dans des valeurs refuges tangibles, comme l’or, dont le cours s’envole : une stratégie idéale pour diversifier son patrimoine."

Une mission sociale et patrimoniale

Institution historique fondée au XVIII? siècle, le Crédit Municipal de Bordeaux, auquel est rattachée l’agence de Besançon, souligne sa mission sociale forte. Son objectif : "Permettre à chacun d’accéder à des solutions financières sécurisées et responsables grâce au prêt sur gage."

Les ventes aux enchères qu’il organise participent également à "préserver la valeur patrimoniale des biens confiés" et à "favoriser une économie circulaire, en toute transparence et en toute bienveillance", nous précise-t-on dans un communiqué.

Infos pratiques

  • Date de la vente : 20 novembre 2025
  • Heure : 14h00
  • Lieu : Hôtel des ventes – 11 rue de l’Église, 25000 Besançon
  • Commissaire-priseur : Maître Dufreche
  • Diffusion en direct : interencheres.com 
  • Catalogue : creditmunicipal-bordeaux.fr 
Publié le 12 novembre à 16h20 par Alexane
