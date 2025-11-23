‘Briss”, des séries immersives inspirées d’une cyberattaque pour sensibiliser les professionnels de santé

L’objectif est simple : sensibiliser les professionnels de santé aux enjeux de la cybersécurité avec la plateforme "Briss" et renforcer les réflexes, discernement et la coopération des équipes.
"En mêlant cinéma, neurosciences et émotion, BRISS transforme la formation en expérience collective. Pionnière en Europe, elle associe sensibilisation, émotion et intelligence collective pour ancrer les bons réflexes", nous est-il précisé.
Une première européenne née en Bourgogne-Franche-Comté
Avec BRISS, la Bourgogne-Franche-Comté devient la première région d’Europe à déployer une plateforme audiovisuelle à la fois éducative, immersive et participative dans le domaine de la santé.
"Le projet a déjà suscité l’intérêt de plusieurs institutions nationales et européennes, qui envisagent une mutualisation du modèle à plus grande échelle", nous est-il indiqué. Il s’inscrit dans le programme national CArE (Cybersécurité et Résilience des Établissements de santé) soutenu par le ministère de la Santé et l’ANSSI qui vise à renforcer la sécurité et la préparation numérique des hôpitaux français.