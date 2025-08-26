Mardi 26 Août 2025
France
Economie Politique

Budget 2026 : François Bayrou va demander un vote de confiance à l’Assemblée nationale

Publié le 26/08/2025 - 08:26
Mis à jour le 26/08/2025 - 08:24

Le premier ministre a annoncé lundi 25 août 2025 qu’il engagera la responsabilité de son gouvernement le 8 septembre prochain lors d’une session extraordinaire sur une déclaration de politique générale ayant pour objet la maîtrise des finances publiques françaises. François Bayrou va ainsi abattre une périlleuse carte pour faire adopter son plan d'économies budgétaires, mais son gouvernement semble voué à tomber tant les oppositions refusent unanimement de lui accorder un sursis.

© Capture Gouvernement
© Capture Gouvernement

"J'ai demandé au président de la République, qui l'a accepté, de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre" et "j'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement sur une déclaration de politique générale", a annoncé lundi le Premier ministre. À cette occasion, "si vous avez une majorité, le gouvernement est confirmé. Si vous n'avez pas de majorité, le gouvernement tombe", a-t-il explicité après cette annonce surprise qui a provoqué une nette baisse de la Bourse de Paris et risque d'ouvrir une nouvelle période d'instabilité politique et d'incertitudes financières. Le vote se fera à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le chef du gouvernement a été immédiatement pris au mot par La France insoumise, qui comptait déposer une motion de censure à la reprise des travaux parlementaires, les communistes et les écologistes, pour qui cette démarche de M. Bayrou est "de fait une démission", selon les termes de leur secrétaire nationale Marine Tondelier. Le Rassemblement national "votera évidemment contre", a immédiatement réagi Marine Le Pen, tandis que Jordan Bardella a prédit "la fin du gouvernement Bayrou".

"Autodissolution"

Les socialistes, sur lesquels compte Matignon pour trouver d'éventuelles voies de compromis, n'entendent pas venir au secours du gouvernement. "Il est inimaginable que les socialistes votent la confiance au Premier ministre", a prévenu leur patron Olivier Faure dans Le Monde, évoquant "une autodissolution" de sa part.

La France traverse "un moment préoccupant et donc décisif", "un moment d'hésitation et de trouble" qui "impose une clarification", a déclaré François Bayrou, justifiant ainsi cette prise de risques. 

Les positions exprimées dès lundi par les oppositions semblent vouer le gouvernement à la chute dans deux semaines. Quel scénario dans ce cas? Le Premier ministre a renvoyé aux récentes déclarations d'Emmanuel Macron, défavorable sur le principe à une nouvelle dissolution de l'Assemblée, encore réclamée lundi par Marine Le Pen. Un proche du président a vu dans l'initiative de son allié "une manière de mettre chacun devant ses responsabilités".

Une manière aussi, pour François Bayrou, de tenter de reprendre la main alors que les mesures annoncées le 15 juillet, dont l'année blanche fiscale et la suppression de deux jours fériés, ont suscité une opposition massive dans l’opinion. Mais "ne débattre que des mesures, c'est oublier la nécessité du plan d'ensemble. Or, c'est le plan d'ensemble, sa nécessité et son urgence qui est la vraie question", a expliqué M. Bayrou, qui a évoqué un débat "dévoyé" et "déplacé".

"Y a-t-il ou pas urgence nationale à rééquilibrer nos comptes publics et à échapper, parce que c'est encore possible, à la malédiction du surendettement (...) ? Et cela en choisissant une trajectoire de retour à la maîtrise de la dette en quatre ans d'ici à 2029, en dépensant moins et en produisant plus", a martelé le Premier ministre d'un ton grave et solennel.

"Désordre"

M. Bayrou a aussi évoqué les appels à bloquer le pays le 10 septembre, nés sur les réseaux sociaux et les messageries, et désormais soutenus par la gauche. "La France, ce n'est pas ceux qui veulent l'abattre par le désordre, c'est ceux qui veulent la construire par le courage et la générosité", a déclaré M. Bayrou.

Tout à sa volonté de recadrer le débat, le Premier ministre n'a pas abordé le fond des mesures qui composeront son budget, ni esquissé de concessions. Après l'expérience de Michel Barnier, renversé au bout de trois mois, François Bayrou "ne veut pas subir la rentrée", explique un de ses proches. Il s'exprimera mardi à l'évènement de rentrée de la CFDT, puis jeudi à celui du Medef. Il doit se rendre vendredi à la Foire de Châlons-en-Champagne (Marne).

Mobilisation syndicale le 10 septembre

Circonspects face au mouvement du 10 septembre - "nébuleux" selon Sophie Binet (CGT) - qui évoque la crise des "gilets jaunes", les syndicats de salariés, opposés au budget Bayrou comme au projet gouvernemental de réformer à nouveau l'assurance-chômage, réfléchissent à leurs moyens d'action, avant une intersyndicale qu'ils ont avancée à ce vendredi.

Sans attendre, plusieurs unions départementales et fédérations de la CGT et de Solidaires - SUD Rail et Sud Industrie - ont elles prévu de se mobiliser le 10 septembre.

Le Premier ministre, qui avait été reçu par Emmanuel Macron jeudi à Brégançon (Var), plaide pour une approche en deux temps. D'abord, le vote de confiance à l'Assemblée, puis si son gouvernement passe l'obstacle, la discussion sur le détail des mesures. 

Il est notamment attendu sur les contours de la "contribution des plus fortunés" évoquée le 15 juillet. Il est "prêt à bouger" sur le sujet, assure un de ses soutiens, alors que des membres du MoDem rappellent leur opposition à la suppression de l'ISF en 2017.

(AFP)

Publié le 26 aout à 08h26 par Elodie Retrouvey
